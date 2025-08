Mohammed Siraj: 'मियां मैजिक..', मोहम्मद सिराज के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर फिदा हुए फैंस

दो राय नहीं कि सोमवार को केनिंगटन ओवल में सोमवार को टीम इंडिया को 6 रन से मिली ऐतिहासिक जीत को हमेशा याद ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी मिसाल दी जाएगी. और मिसाल दी जाएगी मैच में 9 विकेट चटकार सीरीज को बराबर करने में सबसे बड़ा योगदान देने मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की. सिराज ने पहली पारी में चार तो दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए. और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चैलेंज देने वाला दूर-दूर तक कोई नहीं था. और भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक में से एक जीत आई, तो करोड़ों फैंस ने सिराज को पलकों पर बैठा लिया. आप देखें कि कैसे एक से बढ़कर एक कमेंट किए गए.

If Mohd Siraj has 1M fans, I'm one of them.

If he has 10 fans I'm still one.

If he has only 1 fan it's ME.

If he has none I no longer exist.

If the world is against Siraj, then I'm against the world🔥🇮🇳#INDvsENGTest #INDvsENG #ENGvIND #Siraj #OvalTest pic.twitter.com/hMhkNbJyvj pic.twitter.com/M6MHHUXUPS — Abhi Sharma (@TheASCode) August 4, 2025

यह देखिए....मीम्स मास्टर हरकत में आ गए हैं..कहां-कहां से निकालकर लाते हैं

सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने लगातार ट्वीट कर सिराज की हौसलाअफजाई की. और ओवल की जीत के बाद उनकी खुशी शब्दों से महसूस की जा सकती है

Siraj saved the series for India, stepped up once again in the clutch.

Gabba – Lords – Oval, he's done it all. 🔥❤️#INDvsENG #INDvsENGTest #OvalTest #Siraj pic.twitter.com/YaFK92Qbya — Kavya Maran (@Kavya_Maran_SRH) August 4, 2025

आप जीत के तुरंत बाद मोहम्मद सिराज की बातें सुनिए

इस फैन का यह कमेंट देखें कि चुन-चुन कर लाइन चुनी हैं सिराज के लिए