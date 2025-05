Eng vs Ind: 'डियर क्रिकेट एक बार फिर से उन्हें...', पठान ने किया भारत 'ए' में लौटे स्टार बल्लेबाज का स्वागत

इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन इसी महीने की 23 तारीख को की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही अगरकर एंड कंपनी ने इंग्लैंड के दौरे के लिए भारत "ए" टीम का ऐलान कर दिया. चारदिनी तीन प्रैक्टिस मैचों के लिए घोषित 18 सदस्यीय टीम कई चिर-परिचित चेहरों को टीम में जगह दी गई है, तो हर्ष दुबे और मानव सुथर जैसे ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें अपनी पहचान को और बड़ा करना है. बहरहाल, सबसे ज्यादा चर्चा पिछले घरेलू सीजन में रनों का तूफान ला देने वाले करुण नायर (karun Nair) को लेकर है. जैसे ही टीम का ऐलान हुआ, वैसे ही देखते-देखते करुण नायर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे, तो पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Pathan on Karun Nair) को लेकर बड़ा कमेंट किया है.

Karun Nair getting selected for India A is clear indication that “Dear cricket will him give him another chance to play for team India again” 👏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 16, 2025

पठान ने X पर पोस्ट किए मैसेज में लिखा, 'करुण नायर का भारत 'ए' टेस्ट में चयन साफ संकते हैं कि डियर क्रिकेटर एक बार फिर से उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका देगाी' वहीं, सोशल मीडिया पर फैंस ने भी नायर के भारत 'ए' टीम में लौटने का जोरदार स्वागत किया है.

Karun Nair's call-up to India A clearly shows that the selectors still believe in his talent and are ready to give him another opportunity to prove himself at the highest level. Well deserved! 👏 — Naseem Akhtar (@iamnaseem_1) May 16, 2025

इस प्रशंसक को हम बता दें कि श्रेयस अय्यर इसलिए नहीं हैं क्योंकि आईपीएल के प्ले-ऑफ राउंड में पहुंचने वाली संभावित टीमों के खिलाड़ियों के नाम 'ए'टीम में शामिल नहीं है

Absolutely. He deserved more than anyone else out there. Karun Nair has got his thing now. I wish him all the best for his second innings of Test Cricket. But I am worried now for Shreyas Iyer? Why he is not there? Will he be in main squad directly? Little confused. — Just Cricket 🇮🇳 (@forjustcricket) May 16, 2025

बात बिल्कुल सही है. अगर नायर भारत 'ए' के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो टीम इंडिया में नंबर-4 का दरवाजा उनके लिए खुला है

Fingers crossed🤞



If he played well, there is a vacancy at spot No.4 in Test Team — CricTalk by AJ (@CricTalkbyAJ) May 16, 2025

ऐसा लगता है कि इनके लिए भगवान का अस्तित्व नायर के तूफानी प्रदर्शन पर टिक गया है!