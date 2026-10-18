'धोनी कप्तान, गेल-रोहित की ओपनिंग', ब्रावो ने चुनी भारत-वेस्टइंडीज की ऑल टाइम टी20 प्लेइंग 11

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज भले ही 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई हो, लेकिन इस बीच पूर्व वेस्टइंडीज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो की चुनी गई संयुक्त ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन चर्चा का विषय बन गई है. ब्रावो ने भारत और वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ियों को मिलाकर अपनी सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम चुनी, जिसमें क्रिस गेल और रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाज के रूप में जगह दी गई है. ब्रावो की इस टीम में तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जबकि विकेटकीपर और कप्तान की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई है. मध्यक्रम में निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल को जगह मिली है. ऑलराउंड विकल्प के तौर पर खुद ड्वेन ब्रावो भी इस टीम का हिस्सा हैं.

गेंदबाजी विभाग में सुनील नरेन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है. ब्रावो की यह टीम अनुभव, विस्फोटक बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी का बेहतरीन मिश्रण मानी जा रही है.

इस बीच भारत और वेस्टइंडीज के बीच शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया पांचवां और अंतिम टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. बारिश के कारण मैच को 9-9 ओवर का कर दिया गया था, लेकिन 7.4 ओवर के खेल के बाद एक बार फिर मौसम ने दखल दिया और मुकाबला रद्द करना पड़ा. इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई.

निर्धारित समय के मुताबिक टॉस शाम साढ़े छह बजे होना था, लेकिन लगातार बारिश के चलते टॉस रात नौ बजे हो सका. संशोधित मुकाबले में पावरप्ले 2.4 ओवर का रखा गया था. टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत को पांचवीं गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा. उन्होंने 6 रन बनाए. इसके बाद ईशान किशन और संजू सैमसन ने दूसरे विकेट के लिए केवल 10 गेंदों में 32 रन जोड़कर रन गति को तेज कर दिया.

ईशान किशन ने 10 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 30 रन बनाए. उनके आउट होने के बाद संजू सैमसन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए 10 गेंदों में 21 रन जोड़े. भारत का स्कोर तेजी से 50 रन के पार पहुंच गया. 66 रन के स्कोर पर भारत को संजू सैमसन के रूप में तीसरा झटका लगा. उन्होंने 16 रन बनाए. इसके बाद तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर ने चौथे विकेट के लिए 12 गेंदों में 22 रन की साझेदारी की. अय्यर ने 14 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें दो चौके शामिल थे.

अंत के ओवरों में तिलक वर्मा और नमन धीर ने तेजी से रन बटोरे. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 9 गेंदों में 30 रन जोड़े. 7.4 ओवर में भारत का स्कोर 118 रन पर पहुंच चुका था, तभी तिलक वर्मा 7 रन बनाकर आउट हो गए. इसके तुरंत बाद बारिश लौट आई और अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला लिया.

वेस्टइंडीज की ओर से कीमो पॉल और शमार स्प्रिंगर ने दो-दो विकेट लिए, जबकि शमार जोसेफ को एक सफलता मिली. इस मुकाबले में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में करीब चार साल बाद वापसी हुई थी. हालांकि बारिश के कारण उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिल पाया.

भारत ने इससे पहले वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. टी20 सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से वापसी करते हुए सीरीज बराबर कर ली. तीसरा मुकाबला भारत ने 14 रन से जीता, लेकिन चौथे मैच में मेहमान टीम ने 24 रन से जीत दर्ज कर फिर बराबरी हासिल कर ली. ऐसे में अंतिम मैच सीरीज का फैसला करने वाला था, लेकिन बारिश ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

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