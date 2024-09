Duleep Trophy: सिर्फ 1 गेंद से सरफराज खान इस मेगा रिकॉर्ड से चूक गए, वीडियो हुआ वायरल

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी मैच में भारत "बी" के बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) भले ही पहली पारी में सुर्खियां बटोरने के मामले में छोटे भाई मुशीर खान (Musheer Khan) से पिछड़ गए हों, लेकिन मुकाबले के तीसरे दिन शनिवार को उन्होंने छोटी सी ही पारी से महफिल लूट ली. हालांकि, उन्हें इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि सिर्फ एक गेंद के अंतर से वह मेगा रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गए. तीसरे दिन सरफराज ने सिर्फ 36 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के से तेज 46 रन बनाकर बता दिया कि उनके बल्ला बांग्लादेश के गेंदबाजों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है.

सरफराज की बैटिंग से ऐसा लगा कि मानो वह कोई व्हाइट-बॉल मुकाबला खेल रहे हों. और उन्होंने 127.78 के स्ट्राइक-रेट से रन बटोर रहे हों, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा रही सरफराज के बॉलर आकाश दीप के ओवर में लगातार पांच चौके जड़ने की.

4⃣4⃣4⃣4⃣4⃣



Sarfaraz Khan on



He hits five fours in an over, off Akash Deep!



What delightful strokes #DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



Follow the match https://t.co/eQyu38Erb1 pic.twitter.com/AWE5JhJiuS