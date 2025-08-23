ऑनलाइन गेमिंग कानून का असर, टीम इंडिया की जर्सी पर अब नहीं दिखेगा 'DREAM 11'- सूत्र

फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगा. एनडीटीवी को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ड्रीम 11 के अधिकारियों ने बीसीसीआई से मुलाकात की है और बोर्ड को बताया है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम को प्रायोजित नहीं कर पाएंगे. ड्रीम 11 का यह फैसला, संसद के दोनों सदनों से 'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025' बिल के पास होने के बाद आया है. इस बिल के सदन के पास होने के बाद से ही कई ऑन-लाइन गेमिंग ऐप ने रियल मनी वाली गेमिंग पेशकशों को बंद कर दिया था.

बिना स्पॉन्सर के जाएगी टीम इंडिया!

एशिया कप के लिए भारतीय जर्सी छप चुकी थीं. ऐसे में बीसीसीआई को आखिरी समय में नए टाइटिल स्पॉन्सर की जरूरत होगी. संभव यह भी है कि टीम इंडिया एशिया कप में बिना किसी टाइटिल स्पॉन्सर के जाए. इस बिल के पास होने के बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए बयान में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था,"बीसीसीआई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी सरकार या देश का कानून इजाज़त नहीं देता. बीसीसीआई देश के किसी कानून के ख़िलाफ नहीं जाएगा. ये साफ़ है."

हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और ड्रीम 11 ने अभी तक प्रायोजन सौदे के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह पता चला है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बीसीसीआई के साथ अपनी डील को आगे जारी रखने के लिए तैयार नहीं है. बता दें, 'ड्रीम 11' का बीसीसीआई के साथ जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक के लिए 358 करोड़ रुपये का करार हुआ है.