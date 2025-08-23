विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑनलाइन गेमिंग कानून का असर, टीम इंडिया की जर्सी पर अब नहीं दिखेगा 'DREAM 11'- सूत्र

एनडीटीवी को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ड्रीम 11 के अधिकारियों ने बीसीसीआई से मुलाकात की है और बोर्ड को बताया है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम को प्रायोजित नहीं कर पाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
ऑनलाइन गेमिंग कानून का असर, टीम इंडिया की जर्सी पर अब नहीं दिखेगा 'DREAM 11'- सूत्र
Dream 11 Halt Sponsorship: ड्रीम 11 से स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है.
  • ड्रीम11 ने बीसीसीआई को बताया है कि वह एशिया कप में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रायोजन नहीं करेगा.
  • ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के पारित होने के बाद कई गेमिंग ऐप बंद होने लगे हैं.
  • ड्रीम11 का बीसीसीआई के साथ जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक 358 करोड़ रुपये का प्रायोजन करार था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगा. एनडीटीवी को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ड्रीम 11 के अधिकारियों ने बीसीसीआई से मुलाकात की है और बोर्ड को बताया है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम को प्रायोजित नहीं कर पाएंगे. ड्रीम 11 का यह फैसला, संसद के दोनों सदनों से 'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025' बिल के पास होने के बाद आया है. इस बिल के सदन के पास होने के बाद से ही कई ऑन-लाइन गेमिंग ऐप ने रियल मनी वाली गेमिंग पेशकशों को बंद कर दिया था. 

बिना स्पॉन्सर के जाएगी टीम इंडिया!

एशिया कप के लिए भारतीय जर्सी छप चुकी थीं. ऐसे में बीसीसीआई को आखिरी समय में नए टाइटिल स्पॉन्सर की जरूरत होगी. संभव यह भी है कि टीम इंडिया एशिया कप में बिना किसी टाइटिल स्पॉन्सर के जाए. इस बिल के पास होने के बाद  द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए बयान में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था,"बीसीसीआई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी सरकार या देश का कानून इजाज़त नहीं देता. बीसीसीआई देश के किसी कानून के ख़िलाफ नहीं जाएगा. ये साफ़ है."

हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और ड्रीम 11 ने अभी तक प्रायोजन सौदे के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह पता चला है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बीसीसीआई के साथ अपनी डील को आगे जारी रखने के लिए तैयार नहीं है.  बता दें, 'ड्रीम 11' का बीसीसीआई के साथ जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक के लिए 358 करोड़ रुपये का करार हुआ है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Board Of Control For Cricket In India, Cricket, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com