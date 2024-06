"हमें मत सिखाओ कि...", बॉल टैम्परिंग पर रोहित के पलटवार पर फिर भड़के इंजमाम

जहां करोड़ों भारतीय सहित दुनिया के तमाम फैंस शनिवार को जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में भारत और दक्षिण अफ्रीका (Ind vs Sa Final) के बीच खेले जाने वाले मेगा फाइनल मुकाबले पर लगी हैं, तो इसी बीच पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक का भारत को लेकर एक विवादित बयान और इस पर रोहित का पलटवार चर्चा का विषय बना हुआ है. पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद मैच के बाद इंजमाम ने भारतीय लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिस पर रोहित ने पलटवार करते हुए दिमाग खुला रखने की बात कही थी. बहरहाल, रोहित के पलटवार पर इंजमाम बौखला गए हैं. और उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी पर बातचीत में फिर से रोहित पर अपना गुस्सा उतारा है.

Inzamam-ul-Haq "Rohit Sharma doesn't need to teach the teacher about reverse-swing" #Cricket #T20WorldCup (via News 24) pic.twitter.com/g3ivbdEFfZ