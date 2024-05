IPL 2024: एलिमिनेटर में राजस्थान के खिलाफ मिली हार के बाद RCB के इस दिग्गज ने संन्यास लेकर चौंकाया

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मौजूदा सीजन में सफर समाप्त हुआ और बीते 17 सालों से फ्रेंचाइजी द्वारा खिताब ना जीत पाने का सिलसिला इस साल भी जारी रहा. वहीं राजस्थान के खिलाफ अहम मैच में हारने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने भी संन्यास का ऐलान किया. चेन्नई और बेंगलुरु के बीच प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए हुए अहम मैच से पहले ही दिनेश कार्तिक ने अपने संन्यास को लेकर संकेत दिए थे.

हालांकि, इस खिलाड़ी द्वारा अधिकारिक रूप से संन्यास का लेकर कुछ नहीं कहा गया है. लेकिन मैच खत्म होने के बाद बेंगलुरु के खिलाड़ियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने और दिनेश कार्तिक का अपने दस्तानें हवा में उठाकर फैंस का अभिवादन स्वीकार करने के बाद सभी उनके संन्यास को लेकर कयास लगा रहे थे. इसके कुछ ही देर बाद आईपीएल के ब्रॉडकास्टर जियो ने कार्तिक के संन्यास की पुष्टी की.

1⃣ #TATAIPL 🏆

2⃣nd - most dismissals by a WK in #IPL 💪

3⃣rd - most appearances in the league's history! 🤯#IPLonJioCinema #RRvRCB #DineshKarthik #TATAIPLPlayoffs pic.twitter.com/dXYJz6skOi