अंपायर ने दिनेश कार्तिक को दिया नॉट आउट तो मच गया बवाल, संगाकारा ने भी खोया आपा

Dinesh Karthik Out Or Not? आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में खेला जा रहा है. यहां अंपायर के एक फैसले से फिर विवाद उत्पन्न हो गया है. दरअसल, यह वाक्या आरआर की गेंदबाजी के दौरान 15वें ओवर में देखने को मिला. टीम के लिए आवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे. पारी की तीसरी गेंद उन्होंने डीके के स्टंप को निशाना बनाकर डाला. यहां कार्तिक पूरी तरह से चकमा खा गए और शुरुआती पल में लगा कि वह एलबीडब्ल्यू हो गए हैं. मगर रिव्यू में उन्हें नॉट आउट करार दिया गया. अंपायर का मानना था कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेने के बाद पैड पर लगी थी.

हालांकि, कुछ फैंस का मानना है कि कार्तिक आउट थे. यहां अंपायर से फैसला लेने में चूक हो गई है. फैंस ही नहीं आरआर के मुख्य कोच संगकारा को भी इस फैसले पर असहमति जताते हुए देखा गया. इस वाक्ये के बाद उन्हें डगआउट से उठकर चौथे अंपायर के पास जाते हुए भी देखा गया. हालांकि, जैसा कि हर बार देखा जाता है. इस बार बार भी वैसा ही रहा. अंपायर का फैसला सर्वमान्य रहा और कार्तिक को नॉट आउट करार दिया गया.

साफ आउट था.

That was clear out. Even Dinesh Karthik knew it. Another umpiring blunder in this IPL. pic.twitter.com/S16lWFUxAG — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) May 22, 2024

दिनेश कार्तिक स्पष्ट रूप से आउट थे.

Ravi Shastri: 🗣️



" Dinesh Karthik was clearly out. Completely unfair to RR here. Umpire should have checked the review 4-5 times before giving the decision."#RCBvsR pic.twitter.com/JulUkDql28 — ANSHUMAN🚩 (@AvengerReturns) May 22, 2024

बच गए कार्तिक

Dinesh Karthik has survived. Make it big man. pic.twitter.com/E6MssgztS8 — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) May 22, 2024

कार्तिक भी जानते थे

That was clear out. Even Dinesh Karthik new it 😂🤣 pic.twitter.com/fcktOT10lf — Yash Godara(KKR KA PARIVAR) (@105of70Mumbai) May 22, 2024

अब इसे बड़ा बनाओ यार

आरआर के खिलाफ मिले मौके को हालांकि दिनेश कार्तिक कुछ खास भुनाने में नाकामयाब रहे हैं. उन्होंने अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 13 गेंदों का सामना किया. इस बीच 84.62 की स्ट्राइक रेट से महज 11 रन बनाने में कामयाब रहे. कार्तिक को आवेश खान ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

