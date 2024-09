Dimuth Karunaratne: दिमुथ करुणारत्ने ने रचा इतिहास, इस महान दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Dimuth Karunaratne record in Test Cricket: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका (SL vs ENG) के ओपनिंग बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) भले ही केवल 8 रन ही बना सके लेकिन 8 रन बनाकर इस ओपनर ने श्रीलंका के लिए इतिहास रच दिया. करुणारत्ने ने अपने टेस्ट करियर में 7000 रन पूरे कर लिए हैं. वो ऐसा करने वाले श्रीलंका के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा श्रीलंका के लिए कुमार संगाकारा, महेला जयवर्धने और एंजेलो मैथ्यूज ने किया था. अब इस महान लिस्ट में करुणारत्ने ने भी अपना नाम जोड़ लिया है.

एक ओर जहां करुणारत्ने 7000 टेस्ट रन पूरा करने वाले चौथे श्रीलंकाई बल्लेबाज बने तो वहीं, दूसरी ओर उन्होंने एक अलग रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

7000 Test runs for Dimuth Karunaratne! 🇱🇰🏏



- He became the 4th Sri Lankan batter to enter the 7000-run club in Tests after Sangakkara, Mahela and Mathews. 🙌#ENGvSL pic.twitter.com/aEdOxqWSFp