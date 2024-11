IND A vs AUS A: इंडिया ए को दूसरे टेस्ट में भी मिली शिकस्त, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों ने पर्थ टेस्ट के लिए ठोका दावा

India A Lost In 2nd Test: सैम कॉन्‍स्‍टास के दूसरी पारी में लगाए गए अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को छह विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 का कब्जा जमा लिया है. इस अर्धशतक से कॉन्‍स्‍टास ने ओपनिंग के लिए अपना दावा भी पेश किया. हालांकि इंडिया ए के लिए राहत की बात ध्रुव जुरेल का लगातार दूसरा अर्धशतक और प्रसिद्ध कृष्णा की दोनों पारियों में अच्छी गेंदबाजी रही और दोनों ही खिलाड़ियों ने इस प्रदर्शन से पर्थ टेस्ट के लिए अपना दावा मजबूत किया है.

कॉन्‍स्‍टास ने नाबाद 73 रन बनाए और बो वेबस्टर (नाबाद 46) के साथ 96 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी. इससे पहले नई गेंद द्वारा प्रसिद्ध द्वारा दिए गए दो झटकों से ऑस्ट्रेलिया ए 168 रनों का पीछा करते हुए चार विकेट पर 73 के स्कोर के साथ संघर्ष कर रही थी.

Prasidh Krishna is pushing his case for the third pacer.I will pick him ahead of Mohammad Siraj.



He looks in good rhythm and these conditions suit him.pic.twitter.com/izacaXSjmt