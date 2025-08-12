डेवाल्ड ब्रेविस ने 10 साल बाद तोड़ा फॉफ डु प्लेसिस का 'महारिकॉर्ड', टी20 इतिहास में कर दिया ये बड़ा कारनामा

Dewald Brevis Faf du Plessis Highest Individual Run Record for SA: दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन में नाबाद 125 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20I में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड फाफ डू प्लेसिस के नाम था, जिन्होंने 2015 में जोहांसबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ 119 रन बनाए थे. लगभग 10 साल बाद, ब्रेविस ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से यह रिकॉर्ड तोड़ दिया. ब्रेविस की पारी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली. उन्होंने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों, दोनों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की और शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी.

🚨 THE MOMENT DEWALD BREVIS MADE HISTORY 🚨



- Dewale Brevis becomes youngest South African to score Hundred in T20I International History. 🫡pic.twitter.com/i4nBtoz5PJ — Tanuj (@ImTanujSingh) August 12, 2025

शॉर्ट बॉल को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ पुल करते हुए उन्होंने शानदार अंदाज़ में शतक पूरा किया. इसके साथ ही ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं. ब्रेविस ने 41 गेंदों में शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया. नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए ब्रेविस ने 56 गेंदों में 125 रनों की पारी खेली और 223.21 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने इस दौरान 8 छक्के और 12 चौके लगाए.

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (दक्षिण अफ्रीका)

120*डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया डार्विन 2025

119 फाफ डू प्लेसिस बनाम वेस्टइंडीज जोबर्ग 2015

117रिचर्ड लेवी बनाम न्यूजीलैंड हैमिल्टन 2012

117 रीजा हेंड्रिक्स बनाम पाकिस्तान सेंचुरियन 2024

114*मॉर्न वैन विक बनाम वेस्टइंडीज डरबन 2015