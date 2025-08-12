विज्ञापन
विशेष लिंक

डेवाल्ड ब्रेविस ने 10 साल बाद तोड़ा फॉफ डु प्लेसिस का 'महारिकॉर्ड', टी20 इतिहास में कर दिया ये बड़ा कारनामा

Dewald Brevis Highest Individual Run Record for SA: डेवाल्ड ब्रेविस के नाबाद शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने 218 रन बनाये

Read Time: 2 mins
Share
डेवाल्ड ब्रेविस ने 10 साल बाद तोड़ा फॉफ डु प्लेसिस का 'महारिकॉर्ड', टी20 इतिहास में कर दिया ये बड़ा कारनामा
Dewald Brevis Highest Individual Run Record for SA
  • डेवाल्ड ब्रेविस ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में नाबाद 125 रनों की पारी खेलकर नया रिकॉर्ड बनाया
  • ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंदों में शतक पूरा किया और सबसे युवा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने
  • इससे पहले दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च टी20I स्कोर फाफ डू प्लेसिस के 119 रनों का था जो 2015 में बना था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Dewald Brevis Faf du Plessis Highest Individual Run Record for SA: दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन में नाबाद 125 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20I में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड फाफ डू प्लेसिस के नाम था, जिन्होंने 2015 में जोहांसबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ 119 रन बनाए थे. लगभग 10 साल बाद, ब्रेविस ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से यह रिकॉर्ड तोड़ दिया. ब्रेविस की पारी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली. उन्होंने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों, दोनों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की और शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी.

शॉर्ट बॉल को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ पुल करते हुए उन्होंने शानदार अंदाज़ में शतक पूरा किया. इसके साथ ही ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं. ब्रेविस ने 41 गेंदों में शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया. नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए ब्रेविस ने 56 गेंदों में 125 रनों की पारी खेली और 223.21 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने इस दौरान 8 छक्के और 12 चौके लगाए.

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (दक्षिण अफ्रीका)

120*डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया डार्विन 2025
119 फाफ डू प्लेसिस बनाम वेस्टइंडीज जोबर्ग 2015
117रिचर्ड लेवी बनाम न्यूजीलैंड हैमिल्टन 2012
117 रीजा हेंड्रिक्स बनाम पाकिस्तान सेंचुरियन 2024
114*मॉर्न वैन विक बनाम वेस्टइंडीज डरबन 2015

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, South Africa, Dewald Brevis, Francois Du Plessis, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com