Vijay Hazare Trophy: देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, फिर पार किया 600 का आंकड़ा, सचिन-कोहली भी नहीं कर पाए थे ऐसा

Devdutt Padikkal Record in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में प्रचंड फॉर्म में चल रहे कर्नाटक के धाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल मंगलवार को राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में शतक से तो चूक गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे दिग्गज भी नहीं बना पाए थे. देवदत्त पडिक्कल राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में 91 के स्कोर पर आउट हुए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 82 गेंदों का सामना किया और 12 चौके और दो छक्के लगाए.

तीसरी बार पार किया 600 का आंकड़ा

देवदत्त पडिक्कल मौजूदा सीजन में 6 मैचों में 100.83 की औसत से 605 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से चार शतक आए हैं. मंगलवार को पडिक्कल विजय हजारे ट्रॉफी में तीन अलग-अलग सीजन में 600 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पडिक्कल ने इससे पहले 2019-2020, फिर 2020-2021 सीजन में 600 से अधिक का स्कोर किया था.

2019 सीजन में पडिक्कल ने 11 मैचों में 67.66 की औसत से 609 रन बनाए थे. उस सीजन उनके बल्ले से 2 शतक और पांच अर्द्धशतक आए थे. इसके बाद पडिक्कल ने इसके अगले सीजन 7 मैचों में 147.40 की औसत से 737 रन बनाए थे. उस सीजन उन्होंने चार शतक और तीन अर्द्धशतक लगाए थे.

पडिक्कल के अलावा केवल ऋतुराज गायकवाड़ और मयंक अग्रवाल दो अलग-अलग सीजन में 600 या उससे अधिक का स्कोर कर पाए हैं. बात अगर पडिक्कल के विजय हजारे ट्रॉफी के रिकॉर्ड की करें तो इस बल्लेबाज ने अभी तक 34 मैचों में 93.42 की औसत से 2616 रन बनाए हैं. पडिक्कल इस टूर्नामेंट में 13 शतक और इतने ही अर्द्धशतक लगा चुके हैं.

कर्नाटक ने राजस्थान को हराया

बात अगर मैच की करें तो शानदार लय में चल रहे कप्तान मयंक अग्रवाल (100) और देवदत्त पडिक्कल (91) की बड़ी साझेदारी से कर्नाटक ने मंगलवार को राजस्थान को 150 रन से करारी शिकस्त देकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर ली. कर्नाटक ने सात विकेट पर 324 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (36 रन पर पांच विकेट) की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी से राजस्थान को 38 ओवर में 174 रन पर आउट कर दिया.

कर्नाटक की यह लगातार छठी जीत है. टीम ने 24 अंक के साथ ग्रुप तालिका में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया है. केरल, झारखंड और मध्य प्रदेश के 16-16 अंक हैं और वे नेट रन रेट के आधार पर दूसरे स्थान के लिए अंतिम दौर के मैच में जोर लगायेंगे. तमिलनाडु और त्रिपुरा आठ-आठ अंकों के साथ क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर हैं.

मयंक ने 107 गेंद की पारी में मौजूदा टूर्नामेंट का दूसरा शतक जड़ा जबकि पडिक्कल 82 गेंद की पारी में नौ रन से सत्र का अपना पांचवां शतक पूरा करने से चूक गए. दोनों की 184 रन की साझेदारी के दौरान राजस्थान के गेंदबाज असहाय नजर आये.

