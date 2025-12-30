वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा अंतरराष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट के एवरेस्ट पर

Deepti Sharma World Record: महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय की नंबर-1 गेंदबाज और नंबर 3 ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने साल 2025 में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान अपने नाम किए हैं. वनडे वर्ल्ड कप में 22 विकेट लेने के साथ 215 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाली आगरा की 28 साल की दीप्ति शर्मा ने साल के आखिरी मुकाबले में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है. भारतीय ऑलराउंडर ने श्रीलंका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 152वां विकेट लेकर महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दीप्ति ने ये कामयाबी अपने 133वें

टी20 मैच में हासिल की.

दीप्ति शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दीप्ति शर्मा टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे असरदार गेंदबाजों बनती जा रही हैं. 28 साल की ऑफ़ स्पिनर दीप्ति की गेंदबाजी में नियंत्रण, चतुराई और खुद को हर हालत में कारगर बनाये रखने की क्षमता दिखती है, जिसकी वजह से वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में घातक नजर आती हैं.

दीप्ति शर्मा की इस कामयाबी ने न केवल उनके निजी टैलेंट को निखारा है, बल्कि भारतीय टी20 टीम की मजबूत स्तंभ के रूप में उनकी स्थिति को भी और दृढ़ किया है. वह अपनी पीढ़ी की सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक हैं और उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक विशेष स्थान हासिल करवा दिया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दीप्ति शर्मा के नाम अब कल 334 विकेट हो गए हैं.

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में इससे पहले सर्वाधिक शिकार करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेगान शट के नाम था, जिन्होंने 123 मैचों में 151 विकेट झटके थे. सीरीज के चौथे मुकाबले में दीप्ति ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. वहीं मंगलवार को जैसे ही उन्होंने 152वां शिकार किया, वैसे ही उन्होंने इतिहास रच दिया. सीरीज के पांचवें और भारतीय महिला टीम के इस साल के आखिरी मुकाबले में दीप्ति ने 4 ओवर नें 28 रन देकर एक विकेट लिया. उन्होंने नीलाक्षिका सिल्वा को अपना शिकार बनाया.

तीसरी बार भारत ने किया क्लीन स्वीप

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया है. ऐसा तीसरी बार है, जब भारतीय महिलाओं ने किसी टीम के विरुद्ध 5-0 के अंतर से टी20 सीरीज अपने नाम की. इस सीरीज का पहला मैच भारत ने 8 विकेट से अपने नाम किया था, जिसके बाद अगला मैच 7 विकेट से जीता. टीम इंडिया ने तीसरे मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी. इसके बाद टीम इंडिया ने तीसरे मैच में 221 रन बनाकर 30 रन से जीत हासिल की, जिसके बाद अंतिम मुकाबले को 15 रन से अपने नाम किया.

