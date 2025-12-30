विज्ञापन
IND W vs SL W 5th T20I Live: हरमनप्रीत कौर ने ठोकी फिफ्टी, बड़े स्कोर की तरफ टीम इंडिया

India vs Sri Lanka Live Score Womens 5th T20I: तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस मैच में लड़खड़ा गई. लेकिन दूसरे छोर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाल रखा है.

India vs Sri Lanka 5th T20I: तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस मैच में लड़खड़ा गई. लेकिन दूसरे छोर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाल रखा है. कप्तान ने फिफ्टी ठोकी है. टीम इंडिया ने 16 ओवर के अंत पर 5 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए हैं. इससे पहले टीम ने सिर्फ 77 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे. अमनोजत और हरमन ने साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 के करीब पहुंचा दिया है. बता दें, इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारत के लिए इस मुकाबले में स्मृति मंधाना को आराम दिया गया है और उनकी जगह जी कमलिनी खेल रही हैं. वहीं श्रीलंकाई टीम दो बदलाव के साथ उतरी है. (Live Scorecard)

ऐसी हैं दोनों प्लेइंग इलेवन

भारत महिला प्लेइंग इलेवन: शैफाली वर्मा, जी कमलिनी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी.

श्रीलंका महिला प्लेइंग इलेवन: हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, रश्मिका सेवंडी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), निमाशा मदुशानी, इनोका राणावीरा, मल्की मदारा

Here are the Live Updates of India vs Sri Lanka 5th T20I Straight From Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram


