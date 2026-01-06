ICC Rankings: दीप्ति की बादशाहत खत्म, हरमनप्रीत को दो स्थान का फायदा, जानें बाकियों का हाल

ICC Womens T20I Rankings, Deepti Lost Number-1 Position: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी मुकाबले में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद मंगलवार को जारी आईसीसी महिला टी20 की नवीनतम रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दो स्थान के सुधार के साथ 13वें पायदान पर पहुंच गयी. भारत ने इस मैच को 15 रन से जीत कर 30 दिसंबर को समाप्त हुई सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया.

हरमनप्रीत को इस मैच में 43 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. वह इस पारी के बाद रैंकिंग में शीर्ष 10 के और करीब पहुंच गयी हैं. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रमशः तीसरे और छठे स्थान पर बरकरार है जबकि ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. जेमिमा रोड्रिग्स हालांकि शीर्ष 10 से बाहर हो कर 12वें स्थान पर खिसक गयी है.

वहीं दीप्ति शर्मा गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान से नीचे आ गयी है. पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उनका 28 रन पर एक विकेट लेना ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को शीर्ष पर पहुंचने से रोकने के लिए काफी नहीं था. दीप्ति रेटिंग अंक के मामले में सदरलैंड (736) से सिर्फ एक अंक पीछे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड, दीप्ति शर्मा को पछाड़कर आईसीसी महिला गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुंच गई हैं. इससे पहले सदरलैंड अगस्त 2025 में भी शीर्ष पायदान पर पहुंची थीं. दीप्ति शर्मा को एक पायदान का नुकसान हुआ है. वह दूसरे पायदान पर हैं, जबकि पाकिस्तान की सादिया इकबाल तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर बनी हुई हैं.

इस लिस्ट में जॉर्जिया वेयरहैम, चार्ली डीन, वेस्टइंडीज और नाशरा संधु ने 1-1 स्थान की छलांग लगाई हैं. ये खिलाड़ी क्रमशः सातवें, आठवें, नौवें और 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं. भारत की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर पांच स्थान नीचे खिसककर 11वें नंबर पर पहुंच गई हैं.

भारत की लेफ्ट-आर्म स्पिनर श्री चरणी पांच स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गई हैं. श्रीलंका की कविशा दिलहारी एक स्थान ऊपर चढ़कर 32वें स्थान पर और चमारी अथापथु तीन स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गईं. भारत की अरुंधति रेड्डी 21 स्थान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर पहुंच गईं.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का एक और मेगा रिकॉर्ड, ऐसा करते ही मचाएंगे तहलका!

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: 'कभी राइड-कभी लेफ्ट' वर्ल्ड कप से ग्लेन फिलिप्स कर रहे खास ट्रेनिंग, गेंदबाजों में मचेगी खलबली