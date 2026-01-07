विज्ञापन
Video: कैमरून ग्रीन की 25.20 करोड़ी घातक बाउंसर आपने देखी? RCB स्टार की बाल बाल बची जान

Jacob Bethell, Australia vs England, 5th Test: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां कैमरून ग्रीन के एक घातक बाउंसर पर जैकब बेथेल अपना चेहरा बचाते हुए नजर आ रहे हैं.

चोटिल होने से बाल बाल बचे जैकब बेथेल
  • द एशेज 2025-26 के पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड के जैकब बेथेल ने दूसरी पारी में 132 गेंदों में 79 रन बनाए हैं
  • बेथेल ने अपनी पारी में 10 चौके लगाए और तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला हुआ है
  • कैमरून ग्रीन की बाउंसर से बेथेल चोटिल होने से बाल बाल बच गए, गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई
Jacob Bethell, Australia vs England, 5th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 'द एशेज' 2025-26 सीरीज का आखिरी मुकाबला चार जनवरी से सिडनी में खेला जा रहा है. जहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा स्टार बल्लेबाज जैकब बेथेल (Jacob Bethell) जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं. चौथे दिन के टी तक वह तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 132 गेंदों में 59.84 की स्ट्राइक रेट से 79 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 10 खूबसूरत चौके देखने को मिले हैं.

कैमरून ग्रीन की गेंद पर चोटिल होने से बाल बाल बचे बेथेल

जैकब बेथेल के इस बेहतरीन पारी पर जल्द ही विराम लग सकता था. मगर वह भाग्यशाली रहे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह कैमरून ग्रीन की एक घातक बाउंसर को समझ नहीं पाए. परिणाम यह रही कि वह चोटिल होने से बाल बाल बच गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंद को उन्होंने डिफेंड करने का पूरा प्रयास किया. मगर उसमें वह नाकामयाब रहे. उनका नसीब अच्छा रहा कि गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीमारेखा के बाहर चली गई.

बेथेल की पारी से संभली इंग्लैंड

दूसरी पारी में एक-एक कर दूसरे छोर से जहां इंग्लैंड के अन्य बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे हैं. वहीं एक छोर पर बेथेल मजबूती के साथ जमे हुए हैं. टीम का स्कोर चौथे दिन के टी तक 41 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 174 रन है. बेथेल 132 गेंद में 79 और हैरी ब्रूक 22 गेंद में 24 रन बनाकर नाबाद हैं. दूसरी पारी के आधार पर इंग्लिश टीम ने नौ रनों की बढ़त हासिल कर ली है.

ग्रीन को KKR की टीम ने 25.20 करोड़ रुपए में है खरीदा

IPL 2026 के लिए KKR की टीम ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि में खरीदा है. जिसके बाद कई लोगों ने उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे. लोगों का मानना था कि ग्रीन के प्रदर्शन को देखते हुए यह राशि काफी ज्यादा है. अब युवा ऑलराउंडर ने अपने इस घातक बाउंसर से आलोचकों को करारा जबाव दिया है.

