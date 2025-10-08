क्यों बर्बाद हुआ वेस्टइंडीज क्रिकेट? पूर्व कप्तान ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'व्यवस्था में कैंसर'

Daren Sammy Big Statement on West Indies Cricket: पूर्व कप्तान डेरेन सैमी ने कहा कि वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट का पतन व्यवस्था का 'कैंसर' है जिसकी शुरूआत काफी पहले हो गई थी. दो बार के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान का मानना है कि प्रदर्शन के दम पर अगली पीढी के लिये छोटे प्रारूप के कई रोल मॉडल है और संसाधन उपलब्ध होने पर ही वे खेल सकते हैं. बता दें, वेस्टइंडीज अभी भारत के दौरे पर है, जहां उसे सीरीज के पहले मैच में पारी और 140 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. सीरीज का दूसरा मुकाबला अब 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाना है.

'व्यवस्था में कैंसर हो गया है'

यह पूछने पर कि वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट में क्या दिक्कत है और उन्हें इसे लेकर कैसा महसूस होता है , सैमी ने कहा."आखिरी बार हमने यहां टेस्ट सीरीज 1983 में जीती थी जब मैं पैदा हुआ था." वेस्टइंडीज ने पिछले 42 साल में भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. सैमी ने कहा,"मुझे पता है कि मुझ पर नजरें होंगी. हम आलोचना से कतराते नहीं हैं लेकिन समस्या की जड़ दो साल पुरानी नहीं है. यह बहुत पहले शुरू हो गया था."

उन्होंने कहा,"यह कैंसर की तरह है, जो व्यवस्था में पहले से था. अगर आपको कैंसर नहीं होता, तो आपको पता है कि क्या होता है. यह स्तन कैंसर जागरूकता का महीना है. तो इसे कहने का यह एक अच्छा तरीका है. हमारी समस्यायें सतह पर नहीं हैं. ये हमारी व्यवस्था में गहराई से जड़ें जमा चुकी है."

सैमी ने खेद जताया कि जब वेस्टइंडीज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम थी तब उस तरह से इसका व्यावसायिक फायदा नहीं उठा सकी जो भारत ने शीर्ष टीम बनने के बाद उठाया. उन्होंने कहा,"हम पांच टेस्ट मैच खेल रहे हैं, चार महीने एक ही जगह पर. दुनिया का मनोरंजन कर रहे हैं जहां दूसरे बोर्ड को फायदा हुआ है. पिछले कुछ सालों में, चाहे वह प्रबंधन की कमी हो, विरोध हो, या जो भी हो, हमें आगे बढ़ने और आगे बढ़ने में मदद के लिए वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत है."

कप्तान भी दोहरा चुके हैं यही बात

इससे पहले वेस्टइंडीज टेस्ट कप्तान रोस्टन चेज ने भी कुछ ऐसी ही बातें कहीं थी. भारत के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट हारने पर रोस्टन चेज ने कहा था,"मुझे लगता है कि कैरेबियन में क्रिकेट सिस्टम काफी कमजोर है, खासकर ट्रेनिंग सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पिछड़े हुए हैं. हालांकि मैं इसे बहाना नहीं बना रहा, लेकिन यह सच्चाई है कि संसाधनों की भारी कमी है. अगर हमें वित्तीय सहायता मिल सके, तो हमारे घरेलू ढांचे को मजबूत किया जा सकता हैं."

तीन साल में सिर्फ चार टेस्ट जीत

दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास लेने के बाद से वेस्टइंडीज का प्रदर्शन तीनों फॉर्मेट में लगातार गिरता जा रहा है. वेस्टइंडीज ने बीते 3 साल में 23 टेस्ट खेले हैं. इस दौरान टीम सिर्फ 4 जीत पाई है जबकि 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. बात अगर वनडे की करें तो बीते 3 सील में कैरेबियन टीम ने 39 वनडे खेले हैं. जिसमें टीम 19 जीती है और 18 हारी है. वेस्टइंडीज 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई तक नहीं कर पाई थी. जबकि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम ने 58 में से सिर्फ 26 मैच जीते हैं और टीम को 31 में हार मिली है.

