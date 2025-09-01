Asia Cup 2025: इस एशिया कप में यह टीम है छुपा रुस्तम, जो बदल सकती है गेम, दानिश कनेरिया की भविष्यवाणी

Who is dark-horse in Asia Cup 2025: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज दानिश कनेरिया ने उस टीम के बारे में बात की है जो इस बार एशिया कप में छुपा रुस्तम साबित हो सकती है. बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होना है. टूर्नामेंट का फाइल 28 सितंबर को खेला जाएगा. ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज स्पिनर ने पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम को छुपा रुस्तम नहीं बल्कि अफगानिस्तान की टीम को एशिया कप का उलटफेर करने वाली टीम करार दिया है. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कनेरिया ने अफगानिस्तान की टीम की तारीफ की. (Danish Kaneria prediction on Afghanistan)

पूर्व पाक स्पिनर ने कहा, "अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो पासा पलट सकती है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से बचकर रहना होगा. मेरे नजर टी-20 में एशिया की दूसरी बेस्ट टीम अफगानिस्तान है और मुझे लग रहा है कि इस बार एशिया कप का फाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी". (Who is dark-horse Team in Asia Cup 2025)

दानिश कनेरिया ने आगे कहा, "अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देने वाली है. अफगानिस्तान टी20 में लगातार अच्छा खेल रही है. ऐसे में इस बार फाइनल में अफगानिस्तान पहुंच सकती है. इस टीम के खिलाड़ी मैच विजेता हैं और राशिद खान की कप्तानी में टीम अच्छा कर रही है."

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी

रिजर्व खिलाड़ी: वफीउल्लाह तारखिल, नांगेयालिया खारोटे, अब्दुल्ला अहमदजई

एशिया कप 2025 भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप शेड्यूल

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल