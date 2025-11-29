भारत बनाम अफ्रीका, रांची वनडे: प्लेइंग XI का पेच, टेस्ट टीम के उठापटक के प्रयोग से बचेगी टीम इंडिया

रांची में कल यानी 30 नवंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज में क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स की नजरें खासकर टीम इंडिया के प्लेइंग XI पर टिकी हुई हैं. कोच गौतम गंभीर, कप्तान केएल राहुल और टीम मैनेजमेंट एक विनिंग प्लेइंग XI को लेकर इसलिए भी चौकन्ने होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ने अपनी ताकत दिखाकर भारतीय टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है. टेस्ट प्लेइंग XI में किये गये बदलाव टीम इंडिया को महंगे भी पड़े और इसकी खूब आलोचना भी हुई.

आखिरी मैच में किस प्लेइंग XI से मिली जीत

वाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया का अपना अलग दबदबा है. महीने भर पहले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन सिडनी में हुए सीरीज़ के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी. उस मैच में ROKO जोड़ी ने अपना जलवा दिखाया. रोहित शर्मा ने नाबाद 121 और विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए. सिडनी में भारत का बैटिंग ऑर्डर इस तरह था:

1. रोहित शर्मा

2. शुभमन गिल (कप्तान)

3. विराट कोहली

4. श्रेयस अय्यर

5. अक्षर पटेल

6. केएल राहुल

7. वाशिंगटन सुंदर

8. हर्षित राणा

9. कुलदीप यादव

10. प्रसिद्ध कृष्णा और

11. मो. सिराज

क्या और क्यों हो सकते हैं रांची के प्लेइंग XI में बदलाव

रांची में चोटिल कप्तान शुभमन गिल की ग़ैरमौजूदगी में टीम इंडिया में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे. लेकिन उठापटक की गुंजाइश कम ही नजर आती है. शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल का ओपनिंग स्लॉट अब तय नजर आ रहा है.

जानकारों के मुताबिक कप्तान गिल की गैरमौजूदगी में कप्तान केएल राहुल विकेटकीपिंग के साथ नंबर 5 पर उतर सकते हैं. ऐसे में ऋषभ पंत बतौर बैटर टीम में जगह बना पाते हैं या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा.

असली लड़ाई नंबर 4,5,6 पर

रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी और नंबर 3 पर विराट कोहली के बाद नंबर 4,5, और 6 को सेट करना टीम मैनेजमेंट की बड़ी चुनौती है. ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और कप्तान केएल राहुल के साथ ऋषभ पंत इन तीन पोज़ीशन पर जौहर दिखाते नजर आ सकते हैं.

ऑलराउंडर्स के तौर पर रवींद्र जडेजा का स्थान पक्का दिख रहा है. जबकि, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी में से किसी एक को मिल सकती है.

लोअर ऑर्डर और गेंदबाजी

बतौर स्पिनर फॉर्म में चल रहे कुलदीपय यादव से टीम बड़ी उम्मीदें करेगा. पेसर्स के तौर पर टीम इंडिया मो. सिराज, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप में से किन्हीं दो खिलाड़ियों को मौक़े देना चाहेगी. वैसे बुमराह को इस मैच में भी आराम का मौका दिया जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए.

