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CSK vs RR: 15 रन बनाते ही रवींद्र जडेजा हासिल करेंगे बड़ा मुकाम, ऐसा करने वाले बनेंगे दूसरे भारतीय खिलाड़ी

Ravindra Jadeja Upcoming IPL Record; CSK vs RR: आईपीएल 2025 में जडेजा ने 14 मुकाबलों में 135 के स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए थे, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 8.56 की इकोनॉमी से रन खर्च करते हुए 10 विकेट चटकाए थे.

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CSK vs RR: 15 रन बनाते ही रवींद्र जडेजा हासिल करेंगे बड़ा मुकाम, ऐसा करने वाले बनेंगे दूसरे भारतीय खिलाड़ी
Ravindra Jadeja Upcoming IPL Record; CSK vs RR

Ravindra Jadeja Upcoming IPL Record; CSK vs RR: आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला सोमवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है. इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा. जडेजा 15 रन बनाते ही टी20 में अपने 4 हजार रन पूरे कर लेंगे. भारत की ओर से टी20 क्रिकेट में 4 हजार और 200 विकेट लेने का कारनामा अब तक सिर्फ हार्दिक पांड्या कर सके हैं. हालांकि, जडेजा अगर चेन्नई के खिलाफ 15 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. जडेजा ने अब तक खेले 346 टी20 मुकाबलों में 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3,985 रन बनाए हैं. वहीं, इस फॉर्मेट में वह 235 विकेट निकाल चुके हैं.

जडेजा आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. राजस्थान ने उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड करते हुए अपनी टीम में शामिल किया है. जडेजा का रिकॉर्ड आईपीएल में दमदार रहा है. उन्होंने इस लीग में अब तक खेले 254 मुकाबलों में 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3,260 रन बनाए हैं. जडेजा आईपीएल में 5 अर्धशतक लगा चुके हैं. अपने आईपीएल करियर में जडेजा 170 विकेट निकाल चुके हैं.

जडेजा इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों के लिस्ट में अभी 10वें नंबर पर मौजूद हैं. चेन्नई के खिलाफ एक विकेट लेते ही जडेजा आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में लसिथ मलिंगा से आगे निकल जाएंगे. मलिंगा ने आईपीएल में 170 विकेट निकाले हैं. 

आईपीएल 2025 में जडेजा ने 14 मुकाबलों में 135 के स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए थे, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 8.56 की इकोनॉमी से रन खर्च करते हुए 10 विकेट चटकाए थे. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. दोनों टीमों ने अब तक इस लीग में कुल 31 मैच खेले हैं, जिसमें 16 में जीत चेन्नई के हाथ लगी है. वहीं, 15 मुकाबले राजस्थान ने जीते हैं.

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