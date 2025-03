CSK vs RCB: 'मैं कभी भी धोनी का समर्थन...', अब पठान ने खड़ा कर दिया पूर्व कप्तान के फैसले पर सवाल

Irfan Pathan raises finger on Dhoni: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में शुक्रवार को चेपक में खेले गए घरेलू मैदान पर जो हुआ, सो हुआ, लेकिन पूर्व कप्तान (MS Dhoni) के पैसले ने तमाम पंडितों को हैरान करने के साथ ही उन पर सवाल और उंगली उठाने पर भी मजबूर दिया. और यहा एमएस धोनी (MS Dhoni) का नंबर-9 पर बैटिंग करने आना. धोनी ने खुद से पहले पुछल्ले रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को पहले भेजा, तो किसी को भी यह बात पसंद नहीं आई. लेकिन हमेशा की तरह खरा बोलने वाले इरफान पठान ने सबसे पहले X पर पोस्ट करते हुए इस फैसले पर सवाल खड़ा किया. पठान ने लिखा, 'मैं कभी भी धोनी का नंबर-9 पर बैटिंग करने का समर्थन नहीं करूंगा, यह टीम के लिए आदर्श नहीं है.'

I will never be in favour of Dhoni batting at number 9. Not ideal for team. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 28, 2025

इसमें दो राय नहीं कि धोनी का यह फैसला बहुत ही अटपटा है. और इरफान पठान के कमेंट के जवाब में फैंस ने भी उनका जोरदार समर्थन किया है

MS Dhoni in dressing room pic.twitter.com/SWwkV96NqK — Tata IPL 2025 Commentary (@IPL2025Auction) March 28, 2025

फैंस पठान की बात का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं

agree, Dhoni bats way down the order! — Vignesh Prabhakaran (@vp_boardroom) March 28, 2025

बहुत कम शब्दों में इस फैन ने सबकुछ कह दिया है

He needs to come at 6/7 or should sit out. Just wasting a place and costing Csk — S H A H I D. (@Irfy_Pathaan56) March 28, 2025

इस चाहने वाले को भरोसा है कि थाला एक दिन 11वें नंबर पर भी आएंगे