IND vs PAK U19 Final: वैभव सूर्यवंशी का अली रज़ा को करारा जवाब, VIDEO वायरल

India U19 vs Pakistan U19, Final: अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानियों ने वैभव के खिलाफ जमकर शब्दबाण चलाए. पहली ही गेंद से उन्हें निशाने पर लिया, तो उनके आउट होने के बाद अलग ही नजारा देखने को मिला

रविवार को दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 156 रनों के विशाल अंतर से मात दी. खिताबी टक्कर को लेकर बहुत ही ज्यादा हाइप थी. और करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की नजरें किशोर सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर लगी हुई थीं. और नजरें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी बराबर लगी हुई थीं, जिन्होंने वैभव के पारी शुरू करने से लेकर आउट होने तक जमकर छींटाकशी करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी. और इस छेड़छाड़ का चरम वैभव के आउट होने पर देखने को मिला. आउट होने के बाद जब पाकिस्तानी बॉलर ने उन्हें छेड़ा, तो जाते-जाते ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी टीम ही नहीं, उसके समर्थक भी बुरी तरह तिलमिला उठे. सूर्यवंशी ने अली रजा को इस अंदाज में जवाब दिया कि यह देखते-देखते सोशल मीडिया पर तूफान सा  वायरल हो गया. 

आप देखिए कि आउट होने के बाद पाकिस्तानी बॉलर ने प्रतिक्रिया करने के साथ-साथ शब्दों से भी वैभव पर वार किया था, तो यह किशोर जवाब देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया

भारतीय स्टार बल्लेबाज कुछ इस अंदाज में आउट हुए 

कुछ ऐसा जवाब सोशल मीडिया पर जवाब वायरल हो रहा है...अब पता नहीं मैदान पर वास्तव में क्या बोला था वैभव ने?

पाकिस्तानियों ने वैभव ही नहीं, बल्कि कप्तान आयुष म्हात्रे को भी नहीं बख्शा

