IND vs PAK U19 Final: वैभव सूर्यवंशी का अली रज़ा को करारा जवाब, VIDEO वायरल

रविवार को दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 156 रनों के विशाल अंतर से मात दी. खिताबी टक्कर को लेकर बहुत ही ज्यादा हाइप थी. और करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की नजरें किशोर सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर लगी हुई थीं. और नजरें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी बराबर लगी हुई थीं, जिन्होंने वैभव के पारी शुरू करने से लेकर आउट होने तक जमकर छींटाकशी करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी. और इस छेड़छाड़ का चरम वैभव के आउट होने पर देखने को मिला. आउट होने के बाद जब पाकिस्तानी बॉलर ने उन्हें छेड़ा, तो जाते-जाते ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी टीम ही नहीं, उसके समर्थक भी बुरी तरह तिलमिला उठे. सूर्यवंशी ने अली रजा को इस अंदाज में जवाब दिया कि यह देखते-देखते सोशल मीडिया पर तूफान सा वायरल हो गया.
आप देखिए कि आउट होने के बाद पाकिस्तानी बॉलर ने प्रतिक्रिया करने के साथ-साथ शब्दों से भी वैभव पर वार किया था, तो यह किशोर जवाब देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया
Ali Raza showing levels to a batter who's 14 from last 4,5 years.🫣🫣pic.twitter.com/k0uCahTvRa— Rinchan (@girdeh) December 21, 2025
भारतीय स्टार बल्लेबाज कुछ इस अंदाज में आउट हुए
Ali Raza 🔥🔥🔥— Azam-K (@MusafirNagri) December 21, 2025
pic.twitter.com/7QF91Bflqv
कुछ ऐसा जवाब सोशल मीडिया पर जवाब वायरल हो रहा है...अब पता नहीं मैदान पर वास्तव में क्या बोला था वैभव ने?
🚨 VAIBHAV SURYAVANSHI VS ALI RAZA FIGHT 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) December 21, 2025
- Vaibhav Suryavanshi had a clash with Pakistani fast bowler Ali Raza 😨
Vaibhav Suryavanshi says - "Your status is no better than my shoes" 😯
- What's your take 🤔 #INDvsPAK https://t.co/l0u8VZcMkr
पाकिस्तानियों ने वैभव ही नहीं, बल्कि कप्तान आयुष म्हात्रे को भी नहीं बख्शा
🚨 Heated exchange between Ayush Mahtre and Pakistani bowler Ali Raza during the Under-19 Asia Cup final 🔥 pic.twitter.com/UmlsGOUJwc— MuFFatLal Bohra (@arshdeep3444) December 21, 2025
