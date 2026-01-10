ICC का जवाब नहीं, BCB की बढ़ी बेचैनी! भारत में होने वाली अहम बैठक पर टिकी नजरें

India V/S Bangladesh controversy:मुस्तिफजुर रहमान ने बांग्लादेश सरकार और उसके बोर्ड ने भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन उसकी सांस अटकी है क्योंकि भारत में विश्व कप के मैच न खेलने के मुद्दे पर दोबारा लेटर लिखने पर ICC ने इसका जवाब नहीं दिया है. और अब ऐसे में उसकी नजरें शुक्रवार की ICC चेयरमैन जय शाह की बीसीसीआई (BCCI) के अधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग पर लगी है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने शुक्रवार को कहा कि बोर्ड को आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारत में होने वाले मैचों को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (BCB) से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और उन्होंने दोहराया कि बीसीबी के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा.



बुलबुल ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, ‘हमें अभी तक आईसीसी से कोई जवाब नहीं मिला है. हमने अपनी चिंताओं के लिए सभी सबूत भेज दिए हैं. बोर्ड ने आईसीसी को अपना रुख स्पष्ट रूप से बता दिया है और इस बात पर जोर दिया कि मैचों को भारत में किसी अन्य वैकल्पिक शहर में स्थानांतरित करने से भी उनकी चिंताओं का समाधान नहीं होगा.'

उन्होंने कहा, 'बोर्ड कोई भी कदम उठाने से पहले आईसीसी के जवाब का इंतजार करेगा. आखिरकार भारत में कोई भी वैकल्पिक स्थान भारत में ही है. आप सभी जानते हैं कि कोई भी एकतरफा फैसला नहीं लिया जा सकता है और हमें सरकार के फरमान का पालन करना होगा. हम वहीं खड़े हैं जहां हम कुछ दिन पहले थे.' बुलबुल ने कहा, ‘जब तक आईसीसी अपना जवाब नहीं भेजता, तब तक मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि अगर हमें श्रीलंका में खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम क्या करेंगे.'

बांग्लादेश को अपने ग्रुप के तीन मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना है. बुलबुल ने यह भी कहा कि उन्हें उन रिपोर्टों के बारे में पता नहीं है जिनमें हैदराबाद और चेन्नई को संभावित वैकल्पिक स्थानों के रूप में सुझाया गया है. उन्होंने कहा, ‘मैंने हैदराबाद और चेन्नई के वैकल्पिक स्थानों के बारे में नहीं सुना है. हमें शायद सोमवार या मंगलवार को पता चल जाएगा.' पूर्व कप्तान तमीम इकबाल से जुड़े हालिया विवाद पर बात करते हुए बुलबुल ने कहा कि बीसीबी के एक निदेशक का सीनियर क्रिकेटर को सार्वजनिक रूप से ‘गद्दार' कहना उनकी निजी राय थी और उन्होंने संबंधित अधिकारी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है.