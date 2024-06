"क्रिकेट की भावना ...", कोच का इशारा पाते ही मैदान पर 'एक्टिंग" करने लगा अफगान खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाया

Gulbadin Naib viral Act: अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया (AFG vs AUS) को टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) से बाहर कर दिया है, लेकिन इससे पहले मैच के आखिरी समय में गुलबदीन नैब ने मैदान पर कुछ ऐसा किया जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भड़क गए हैं. दरअसल, खेल के बीच में गुलबदीन ने विवादास्पद तरीके से खुद को चोटिल बनाकर मैच को रोकने की कोशिश की, जिसे देखकर एंडप जैम्पा ने रिएक्ट किया. सोशल मीडिया पर गुलबदीन के इस एक्ट को देखकर जैम्पा ने लिखा, "The old rainstring" इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी इस घटना पर रिएक्ट किया और सोशल मंच एक्स पर लिखा, "क्रिकेट की भावना जीवित और सक्रिय है.

No words.... @ICC should

take action on this pic.twitter.com/61n3N2SuhG — Hassan Abbasian (@HassanAbbasian) June 25, 2024