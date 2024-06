T20 World cup 2024: इन सुपरहीरो के बदौलत अफगानिस्तान पहु्ंचा सेमीफाइनल में, करिश्माई खेल दिखाकर रचा इतिहास

T20 World cup 2024: अफगानिस्तान की टीम (Afghanistan Team) ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करते हुए (BAN vs AFG) टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. पहली बार अफगानिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेलने वाली है. अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए यह ऐतिहासिक पल है. बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच में अफगानिस्तान को शानदार जीत मिली और टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई. अब सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने अफगानिस्तान की टीम होगी. सेमीफाइनल मैच 27 जून को सुबह 6 बजे से खेला जाएगा. बता दें कि अफगानिस्तानी टीम के सेमीफाइनल तक का सफर शानदार रहा है.

