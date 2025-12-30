विज्ञापन
विशेष लिंक

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चुनी 2025 की बेस्ट टेस्ट XI, चौंकाते हुए इस दिग्गज को किया बाहर

Cricket Australia Picks Test Playing 11: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2025 की बेस्ट टेस्ट प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है जिसमें उन्होंने भारत के तीन खिलाड़ियों को शामिल किया है.

Read Time: 4 mins
Share
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चुनी 2025 की बेस्ट टेस्ट XI, चौंकाते हुए इस दिग्गज को किया बाहर
Cricket Australia on Best Test Playing 11, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चुनी प्लेइंग XI
  • क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2025 की बेस्ट टेस्ट इलेवन में तीन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया है
  • केएल राहुल, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन के कारण चुना गया है
  • इंग्लैंड से केवल दो खिलाड़ी जो रूट और बेन स्टोक्स को टीम में जगह मिली है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Cricket Australia Test Playing 11: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2025 की बेस्ट टेस्ट प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है जिसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तीन भारतीय को जगह दी है तो वहीं इस बेस्ट इलेवन में इंग्लैंड के केवल दो खिलाड़ियों को जगह दी है.बेस्ट टेस्ट XI में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर के तौर पर केएल राहुल और ट्रेविस हेड का चुनाव किया है. इस साल राहुल ने टेस्ट में 19 पारियों में कुल 813 रन बनाने में सफल रहे  जिसने उनके नाम 3 शतक दर्ज रहे ,वहीं, हेड ने इस साल टेस्ट में 21 पारियों में 817 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल रहे 

इसके बाद नंबर 3 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के जो रूट का चुनाव किया है. रूट ने इस साल 18 पारियों में कुल 805 रन 50.31 के औसत के साथ बनाने में सफलता हासिल की. रूट ने इस साल 4 शतक ठोके हैं.नंबर 4 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पसंद भारत के कप्तान शुभमन गिल बने हैं. गिल के लिए यह साल खासकर टेस्ट क्रिकेट में शानदार रहा है. गिल ने साल 2025 में 16 पारियों में कुल 983 रन बनाने में सफल रहे. गिल ने इस साल 5 शतक जमाए हैं 

नंबर 5 पर साउथ अफ्रीकी कप्तानी टेम्बा बावुमा को शामिल किया गया है. बावुमा ने इस साल 7 पारियों में कुल 310 रन बनाने में सफल रहे. कप्तानी में भी बावुमा का परफॉर्मेंस शानदार रहा है. इस साल टेम्बा बावुमा ने एक शतक लगाए थे. 

नंबर 6 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी को बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल किया है, एलेक्स कैरी ने 11 मैच में 44 कैच, 5 स्टंप और 17 पारियों में 767 रन बनाने में सफलता हासिल की. कैरी ने साल 2025 में दो शतक लगाए थे. 

नंबर 7 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बेन स्टोक्स को टीम में शामिल किया है. स्टोक्स ने 16 पारियों में 496 रन बनाए जिसमें उनके नाम एक शतक शामिल रहे. स्टोक्स ने गेंदबाजी के दौरान 33 विकेट भी लेने का कमाल किया. 

नंबर 8 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पसंद ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क बने हैं, स्टार्क ने इस साल 11 मैच में कुल 55 विकेट लेने में सफलता हासिल की, स्टार्क के नाम 3 बार 5 विकेट हॉल दर्ज रहे. नंबर 9 पर  भारत के जसप्रीत बुमराह को बेस्ट टेस्ट इलेवन में शामिल किया गया है. बुमराह ने इस साल 8 मैच में कुल 31 विकेट लिए.  तीन बार बुमराह ने 5 विकेट हॉल किए .

इसके अलावा नंबर 10 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड को जगह दी है स्कॉट बोलैंड ने इस साल 6 मैच में कुल 32 विकेट लिए जिसमें एक बार 5 विकेट हॉल भी शामिल रहे.नंबर 11 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर को जगह दी है. साइमन हार्मर ने 2025 में 4 मैच खेलकर कुल 30  विकेट लिए हैं. 

वहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 12वें खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा का चुनाव किया है. जडेजा ने इस साल 10 मैच खेलकर कुल 25 विकेट लिए और साथ ही 17 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 764 रन भी बनाए. इस साल जडेजा ने 63 के औसत के साथ रन बनाए हैं.

पंत और सिराज को नहीं मिली जगह
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को बेस्ट टेस्ट प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं माना है. सिराज इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में स्टार्क के बाद दूसरे नंबर पर हैं. स्टार्क ने इस साल टेस्ट में 55 विकेट तो वहीं, सिराज ने 10 मैच खेलकर कुल 43 विकेट लिए हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rishabh Rajendra Pant, Australia, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now