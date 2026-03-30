क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कितने दिन बाद होगी कैमरन ग्रीन की मैदान पर वापसी, KKR को दिया जवाब

Cricket Australia Respond on Cameron Green IPL 2026: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे के दावों का जवाब दिया है. रहाणे ने बोर्ड पर ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को गेंदबाज़ी करने से रोकने का आरोप लगाया था. रविवार को IPL 2026 के अपने पहले मैच में KKR को मुंबई इंडियंस के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 220/4 का एक बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद, KKR हार गई क्योंकि MI ने पाँच गेंदें बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. मैच के बाद, रहाणे साफ़ तौर पर निराश दिखे क्योंकि वह मैच के दौरान ग्रीन को गेंदबाज़ी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाए थे.

मैच के बाद हुई बातचीत में, रहाणे ने इस बात की पुष्टि की कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन को उनकी पिछली पीठ की चोट से उबरने के बाद अभी तक गेंदबाज़ी करने के लिए पूरी तरह से मंज़ूरी नहीं दी है.

"उम्मीद है कि ग्रीन जल्द ही गेंदबाज़ी शुरू कर देंगे और टीम का संतुलन थोड़ा अलग होगा. हमने बल्लेबाज़ी बहुत अच्छी की, लेकिन गेंदबाज़ी में भी सही संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है. [ग्रीन गेंदबाज़ी क्यों नहीं कर सकते, इस पर] यह सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए. [सकारात्मक बातों पर] हमने अच्छी बल्लेबाज़ी की और मुझे लगा कि कार्तिक त्यागी ने भी अच्छी गेंदबाज़ी की. वह लंबे समय बाद खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. कई सकारात्मक बातें हैं, और अभी तो सफ़र बहुत लंबा है," रहाणे ने कहा.

जैसे ही रहाणे के बयान से ग्रीन की उपलब्धता को लेकर चर्चा शुरू हुई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अब यह साफ किया है कि यह ऑलराउंडर T20 विश्व कप के दौरान लगी अपनी पीठ के निचले हिस्से की चोट से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं. "कैमरन को पीठ के निचले हिस्से में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाज़ी से दूर रहना होगा," CA के एक प्रवक्ता ने कहा.

"कैमरन फिलहाल भारत में अपनी गेंदबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि वह लगभग 10-12 दिनों में मैदान पर वापसी कर सकें. KKR को इस बारे में बता दिया गया है और उन्हें इस जानकारी की पूरी जानकारी है," प्रवक्ता ने आगे कहा.

मैच की बात करें तो, रोहित शर्मा और रयान रिकेटन ने तूफ़ानी अर्धशतक जड़कर मुंबई इंडियंस को छह विकेट से शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने पिछले 13 सीज़न से अपने पहले मैच में जीत न हासिल कर पाने के शर्मनाक सिलसिले को भी तोड़ दिया. तेज़ गेंदबाज़ शार्दुल ठाकुर ने 39 रन देकर 3 विकेट लेकर KKR की तूफ़ानी पारी को रोका जिसमें कप्तान अजिंक्य रहाणे (67) और अंगकृष रघुवंशी (51) ने अर्धशतक बनाए थे. इसके बाद रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में शानदार 78 रन बनाए और रिकेल्टन ने 43 गेंदों में 81 रन ठोक दिए, जिससे मुंबई इंडियंस 19.1 ओवर में 224/4 के स्कोर पर पहुँच गई और 2012 के बाद पहली बार सीज़न के पहले मैच में जीत हासिल की.