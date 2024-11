पाकिस्तानी स्पीड के सौदागर ने अपनी दनदनाती गेंद से तोड़ दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का हाथ!

Mohammad Hasnain Breaks Left Hand Of Cooper Connolly: पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू वनडे मुकाबला खेल रहे युवा बल्लेबाज कूपर कोनोली के लिए आज (10 नवंबर) का दिन हमेशा याद रहेगा. इसकी वजह उनकी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन की तेज तर्रार गेंदबाजी है. ग्रीन टीम के खिलाफ शुरुआती झटकों के बाद बाद मध्यक्रम में पांचवें स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कोनोली से ऑस्ट्रेलियाई टीम को काफी उम्मीदें थी. वह उन उम्मीदों पर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन हसनैन के ओवर की चौथी गेंद पर वह पूरी तरह से टूट गए.

दरअसल, पाक तेज गेंदबाज की दनदनाती गेंद के सामने पुल शॉट खेलना कूपर कोनोली को काफी महंगा पड़ा. यहां कोनोली के बल्ले पर तो गेंद नहीं आई, लेकिन वह अपना हाथ चोटिल करवा बैठे. हसनैन की यह गेंद उनके सीधे दस्तानों से जा टकराई. जिसके बाद उन्हें अपने हाथ को दर्द से बस सहलाते हुए देखा गया. युवा बल्लेबाज को चोटिल देखकर तुरंत चिकित्सा अधिकारी मैदान में आए. मगर उनकी दुर्दशा देखकर उन्होंने कोनोली को बाहर ले जाना ही बेहतर समझा. रिपोर्ट के मुताबिक कूपर कोनोली को स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है.

कूपर कोनोली के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद मैदान में उतरे अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल से भी कंगारू टीम को काफी आस थी कि इस खराब शुरुआत के बाद वह टीम को संभालेंगे. मगर यहां वह खाता भी नहीं खोल पाए और हारिस रऊफ की गेंद पर आउट हो हुए.

🚨Update from Aussies Camp: Cooper Connolly has been taken for scans and will not participate in the current match anymore#AUSvPAK pic.twitter.com/erQHTGdtfp