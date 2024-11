फिल साल्ट यह करिश्माई कारनामा करने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर बने, स्टार को सलाम

Phil Salt Created History: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम के खिलाफ तीन शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 28 वर्षीय ओपनर ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में यह खास उपलब्धि हासिल की है.

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच जारी सीरीज का पहला मुकाबला 9 नवंबर को ब्रिजटाउन में खेला गया. यहां साल्ट पारी का आगाज करते हुए प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने 54 गेंदों का सामना किया. इस बीच 190.74 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 103 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 6 बेहतरीन छक्के निकले.

