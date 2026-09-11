कॉनर एस्टरहुइजेन का धमाका, साउथ अफ्रीका ने नामीबिया को दूसरे वनडे में 157 रनों से रौंदा

साउथ अफ्रीका ने नामीबिया को दूसरे वनडे मुकाबले में 157 रनों से रौंदा. साउथ अफ्रीका से मिले 336 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की पूरी टीम 178 रन बनाकर ऑलआउट हुई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज माइकल वैन लिंगेन और मालन क्रूगर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. वहीं, जेन फ्रीलिंक भी बिना कोई रन बनाए आउट हुए. लॉरेन स्टीनकैंप भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जैन निकोल लॉफ्टी-ईटन भी महज 6 रन बनाकर आउट हुए. नामीबिया की टीम महज 32 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिख रही थी.

हालांकि, जेन ग्रीन ने कप्तान गेरहार्ड इरास्मस का साथ देने का प्रयास किया और छठे विकेट के लिए 27 रन जोड़े. ग्रीन 11 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद जैन बाल्ट ने सातवें विकेट के लिए इरास्मस संग मिलकर 71 रनों की साझेदारी निभाई. बाल्ट 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इरास्मस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में 68 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया. रुबेन ट्रम्पेलमैन ने 27 गेंदों में 30 रन बनाए, जबकि वाल्डो स्मिथ ने 10 रनों का योगदान दिया. साउथ अफ्रीका की ओर से डुआन जानसेन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वहीं, ईथन बॉश ने 3 विकेट अपने नाम किए.

इससे पहले, साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और जॉर्डन हरमन 24 गेंदों में 20 रन बनाने के बाद आउट हुए. हालांकि, इसके बाद कॉनर एस्टरहुइजेन और टोनी डी जोर्जी ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 168 गेंदों में 183 रन जोड़े. टोनी जोर्जी ने 87 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के की मदद से 79 रन बनाए. मैथ्यू ब्रीट्जके बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और 4 रन बनाकर आउट हुए.

डेवाल्ड ब्रेविस ने 30 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि जेसन स्मिथ 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे. गेंदबाजी में 3 विकेट लेने वाले ईथन बॉश ने बल्लेबाजी में 13 गेंदों में 29 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. वहीं, एस्टरहुइजेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली. उन्होंने 110 गेंदों में 119 रन बनाए. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाए, जिसके दम पर साउथ अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 335 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल रही.

यह भी पढ़ें- विमेंस एशिया कप 2026: श्रीलंका ने जीता टॉस, पाकिस्तान को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता, प्लेइंग XI