IPL 2025: रोहित शर्मा नहीं, क्रिस गेल ने इस खिलाड़ी को बताया IPL का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज

Chris Gayle on best batsman in IPL History: दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं. क्रिस गेल ने रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया है. विस्फोटक बल्लेबाज ने इनसाइड स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए बेस्ट आईपीएल बल्लेबाज का चुनाव किया है. पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने विराट कोहली को आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया है. बता दें कि कोहली इस समय आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. ( Virat Kohli is the best cricketer in the world says Chris Gayle)

आईपीएल में कोहली ने अबतक 256 मैच में 8168 रन बना लिए हैं. कोहली के नाम आईपीएल में 8 शतक और 57 अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है. वहीं, कोहली के बाद इस मामले में दूसरे नंबर पर शिखर धवन हैं. धवन ने आईपीएल में 6769 रन 222 मैच खेलकर बनाए हैं. वहीं, रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. रोहित ने अबतक आईपीएल में कुल 261 मैच खेलकर 6666 रन बना लिए हैं. रोहित के नाम आईपीएल में दो शतक औऱ 43 अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

Photo Credit: BCCI

वहीं, क्रिस गेल के आईपीएल करियर की बात करें तो पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ने 142 मैच में 4965 रन बनाए थे. गेल के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. गेल ने आईपीएल में 6 शतक और 31 अर्धशतक जमाए हैं. बता दें कि 2013 में गेल ने नाबाद 175 रन की पारी खेली थी. उनके द्व्रारा बनाया गया यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.

अपने आईपीएल करियर में गेल ने 148.96 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका किया है, भले ही अब गेल आईपीएल नहींखेलते हैं लेकिन उनकी धुआंधार बल्लेबाजी की याद आज भी फैन्स को रोमांचित कर देती है.