चिन्मय सुतार के नाबाद 400 रन, 92 साल में रणजी इतिहास के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज, फर्स्ट क्लास के 10 सबसे बड़े स्कोरर

रणजी ट्रॉफा का सीजन का दूसरा ही राउंड खेला जा है, लेकिन इसमें बड़े कारनामों का बनना अभी से ही शुरू हो गया है, लेकिन मिजोरम के चिन्मय सुतार ने तो सुपर से ऊपर बड़ा कारनामा करते हुए इतिहास रच दिया. प्लेट ग्रुप में नागालैंड के खिलाफ 29 साल के चिन्मय नाबाद 400 रन बनाकर रणजी ट्ऱॉफी इतिहास में 400 रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए.करियर का सिर्फ दूसरा ही फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए सुतार ने नागालैंड के खिलाफ सोविमा में प्लेट लीग मुकाबले में पृथ्वी शॉ के 379 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ते हुए रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया. सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर् बी.बी. निंबालकर के नाम है. उन्होंने साल 1948-49 में काठियावाड़ के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए नाबाद 443 रन बनाए थे. चाय के समय 392 रन पर नाबाद रहे सुतार 155वें ओवर में 400 के पार पहुंचे, जिसके बाद मिजोरम ने 9 विकेट पर 581 रन पर पारी घोषित कर दी. तब तक वे लालरेमपुनिया छकछुआक के साथ दसवें विकेट के लिए 100 रनों की अटूट साझेदारी कर चुके थे.

मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन

यह साझेदारी रणजी इतिहास में अंतिम विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है,जो रणजी इतिहास में सबसे बड़ी आखिरी विकेट की साझेदारी (233 रन) के सर्वकालिक रिकॉर्ड से 43 रन पीछे है. इसमें 1991-92 सीजन के दौरान मुंबई के खिलाफ दिल्ली के लिए अजय शर्मा (259) और मनिंदर सिंह (78) ने बनाया था. सुतार ने इस साल की शुरुआत में स्थानीय लीगों में शानदार प्रदर्शन के बाद विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान मुंबई का प्रतिनिधित्व किया था. जून में, उन्होंने एमएससी मराठा रॉयल्स को मुंबई टी20 लीग में सफलतापूर्वक खिताब बचाने में मदद की, और टूर्नामेंट का अंत बैक-टू-बैक अर्धशतकों के साथ किया. उन्होंने छह पारियों में लगभग 120 के स्ट्राइक रेट से 212 रन बनाकर अपना सीजन समाप्त किया.

इसके बाद 2026-27 सीज़न की शुरुआत से पहले, सुतार ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया और पिछले सप्ताह मणिपुर के खिलाफ तीन विकेट की करीबी हार के दौरान मिजोरम के लिए अपना रणजी ट्रॉफी पदार्पण किया. इसमें उन्होंने 35 और 99 रन बनाए. 68 रनों की बढ़त हासिल करने के बावजूद मिजोरम की वापसी का श्रेय सुतार के दूसरी पारी के प्रयास को जाता है. बहरहाल, आप जान लीजिए कि समग्र रूप से इतिहास में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10 सबसे बड़े स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं