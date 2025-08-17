टीम इंडिया के किस खिलाड़ी में है कोच बनने की काबिलियत? चेतेश्वर पुजारा ने लिया इस दिग्गज का नाम

Cheteshwar Pujara on Ravichandran Ashwin: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दौरान अचानक से संन्यास का ऐलान कर सबको चौंकाने वाले रविचंद्रन अश्विन क्या भविष्य में कोचिंग की भूमिका निभाएंगे? इस सवाल का जवाब तो अश्विन ही दे पाएंगे. लेकिन जब चेतेश्वर पुजारा से इसको लेकर सवाल हुआ तो इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बिना देर किए अश्विन का नाम लिया. अश्विन भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं और उनके नाम टेस्ट में 537 विकेट हैं और यह गेंदबाजी ऑलराउंडर टेस्ट में सबसे अधिक मौकों पर प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाला खिलाड़ी है.

अश्विन बन सकते हैं कोच

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के साथ सवाल-जवाब के एक सेशन में चेतेश्वर पुजारा से पूछा गया कि कौन सा टीम का उनका साथी भारत का कोच बन सकता है, इसका जवाब देते हुए पुजारा ने अश्विन का नाम लिया. भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ भी इस स्पिनर की तारीफ में एक बार कह चुके हैं कि वह कोच कौ चुनौती देते हैं.

पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने इस स्पिनर की तारीफ़ करते हुए कुछ दिन पहले कहा था कि यह अनुभवी खिलाड़ी एक कोच के तौर पर भी उन्हें "चुनौती" देता रहा. द्रविड़ ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में कहा था,"उनकी अच्छी बात यह है कि वह आपको चुनौती देते हैं, और एक कोच के तौर पर आप यही चाहते हैं. उनके साथ ऐसी ही और यादें जुड़ने की उम्मीद है. वह अपनी तरह के अनोखे खिलाड़ी हैं." द्रविड़ ने आगे कहा था,"उनमें हमेशा टीम की सफलता में योगदान देने की इच्छा रहती है. मैंने उनके साथ बिताए समय का भरपूर आनंद लिया है."

ओवरथिंकर अश्विन जो प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते

अश्विन को लेकर दो बातें कहीं जाती रहीं- एक वह बहुत अधिक सोचते हैं और दूसरा हर बार कुछ नया करने का प्रयास करते हैं. अश्विन के गेम की समझ उनके समवर्ती की तुलना में काफी अधिक है, और यह हर कोई मानता है. इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अश्विन ने 'ओवरथिंकर' के टैग पर कहा था,"किसी को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाला कहना अनुचित है क्योंकि उस व्यक्ति का सफ़र उसका अपना है. और किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है. जब भी नेतृत्व का सवाल मेरे सामने आया, लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं, कुछ लोग तो यह भी कहते रहे हैं कि भारत के विदेश दौरे पर मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर नहीं होता."

अश्विन ने कहा,"वह नाम सूची में पहले स्थान पर हो या नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है. अगर मैंने इसे अर्जित किया है, तो यह वहां होना ही चाहिए. यह मेरा विश्वास है. जैसा कि मैंने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरे पास बैठकर आलोचना करने या पछताने या कुछ भी करने का समय नहीं है. मुझे किसी के बारे में कोई पछतावा नहीं है."

भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज

अनिल कुंबले के बाद अश्विन भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं. अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 765 विकेट झटके हैं. भारत के लिए 106 टेस्ट मैचों की 200 पारियों में इस स्पिनर ने 537 विकेट झटके हैं, जिसमें 25 बार फोर विकेट हॉल और 37 बार उन्होंने फाइव विकेट हॉल लिया है. जबकि वनडे में उन्होंने 116 मैचों में 156 शिकार किए हैं. इसके अलावा 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय में वह 72 विकेट झटक चुके हैं. अश्विन भारत के लिए टेस्ट में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.