IPL Auction के बाद CSK की संभावित प्लेइंग 11 का ऐसा बन रहा है समीकरण, नंबर चार के लिए इन दो खिलाड़ियों के बीच टक्कर

थाला धोनी (MS Dhoni) अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (How Many IPL Trophy CSK Win) को पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जीता चुके हैं, ऐसे में आईपीएल 2024 ऑक्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स टीम की प्लेइंग 11 (CSK Possible Playing 11 For IPL 2024) को लेकर चर्चा शुरू हैं और ऐसे में चेन्नई के फैंस के बीच भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है तो चलने उन नामों पर एक नज़र डालते हैं जो संभावित 11 का हिस्सा हो सकते हैं.

आईपीएल के नियमों के अनुसार आप एक बार में प्लेइंग 11 में चार खिलाड़ियों को ही शामिल कर सकते हैं और ऐसे में नंबर चार के लिए दो विदेशी खिलाड़ी मोईन अली और डेरिल मिचेल के बीच टक्कर देखा जा सकता है.

आईपीएल 2024 के लिए CSK की संभावित XI:

रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल/मोईन अली, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान), शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, महीश तीक्षणा, मथीशा पथिराना

सीएसके टीम (CSK Team for IPL 2024)

अजय मंडल, अजिंक्य रहाणे, दीपक चाहर, डेवोन कॉनवे, महीश तीक्षणा, मथीशा पथिराना, मिचेल सेंटनर, मोईन अली, एमएस धोनी (कप्तान), मुकेश चौधरी, निशांत सिंधु, प्रशांत सोलंकी, राजवर्धन हैंगरगेकर, रवींद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड़, शेख रशीद, शिवम दुबे, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, समीर रिजवी, मुस्तिफिजुर रहमान, अरावेली अवनीश.