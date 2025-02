IND vs PAK: यह खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट का दूसरा 'वसीम अकरम', अजय जडेजा ने बताया

Who is next 'Wasim Akram' of world cricket: भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का दूसरा वसीम अकरम मानते हैं. टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए जडेजा ने उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है. अजय जडेजा ने सीधे तौर पर माना है कि जो प्रसिद्धी वसीम अकरम का फैन्स के बीच रही थी, वैसी ही प्रसिद्धी राशिद खान की है. पूर्व भारतीय दिग्गज (Ajay Jadeja on Wasim Akram) ने कहा कि, देखिए अफगानिस्तान की टीम लगातार आगे बढ़ रही है. यह टीम एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को पछाड़ने का मद्दा रखती है. इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल वसीम अकरम की तरह है.

अजेय जडेजा ने कहा कि , "देखिए वसीम अकरम (Wasim Akram vs Rashid Khan) एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसे देखकर हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, वसीम विश्व क्रिकेट में अलग तरह का एक Aura रखते थे. फैन्स उन्हें देखकर खुश होते थे. वसीम के खेल को देखकर लोग प्रेरणा लेते थे. जो काम वसीम अपनी टीम के लिए किया करते थे, वहीं काम वर्तमान में राशीद अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए करते हैं."

पूर्व भारतीय दिग्गज ने आगे ये भी कहा कि, "राशिद खान अफगानिस्तान के लिए एक आइकन हैं, जैसे वसीम अकरम हुआ करते थे, हर अफगान खिलाड़ी उन्हें अपना आदर्श मानता है."

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से हराकर धमाकेदाक जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन के शानदार 103 रनों की बदौलत 315/6 का स्कोर खड़ा किया. अफगानिस्तान को 50 ओवर में जीत के लिए 316 रनों का लक्ष्य मिला. अफगानिस्तान की शुरुआत काफी खराब रही। अभी टीम ने 16 रन ही जोड़े थे कि सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के तौर पर पहला झटका लगा. गुरबाज 14 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरा झटका 38 रन के स्कोर पर लगा जब इब्राहिम जदरान 29 गेंदों में 17 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोनों सलामी बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने से टीम पर दबाव बढ़ गया। देखते ही देखते आधी टीम 100 रनों के भीतर पवेलियन लौट गई.

साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने अफगानी बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई ने कुछ देर तक संघर्ष किया. हालांकि, 22वें ओवर में रबाडा की गेंद पर वह 18 रन पर आउट हो गए. रहमत शाह एकमात्र अफगानिस्तानी बल्लेबाज रहे जिन्होंने कुछ संघर्ष किया. उन्होंने 62 गेंदों पर एक संघर्षपूर्ण अर्धशतक बनाया. दूसरे छोर पर विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने एक छोर संभाले रखा. रहमत क्रीज पर डटे रहे और ढीली गेंदों पर चौका भी लगाते रहे. लेकिन, लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं लग रहा था। इस बीच उनकी पारी 90 रन पर समाप्त हुई. वह शतक लगाने से चूक गए. पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और एक छक्का लगाया.