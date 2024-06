PAK vs CAN: "अगर आप मौकों की तलाश में हैं तो...", पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले कनाडा के बल्लेबाज़ ने इशारों में कह दी बड़ी बात

Aaron Johnson Statement; PAK vs CAN T20 WC 2024: टी20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान से भिड़ने से ठीक पहले, कनाडा के बल्लेबाज आरोन जॉनसन को लगता है कि न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच की अप्रत्याशित रंग ने इस मुकाबले को दोनों पक्षों के लिए बराबरी का बना दिया है. कनाडा और पाकिस्तान (Can vs Pak T20 WC 2024) 2008 के बाद टी20 इतिहास में दूसरी बार एक-दूसरे का सामना करेंगे. मेन इन ग्रीन ने वह मुकाबला जीता था और बुधवार को टी20 शोपीस में उस जीत को दोहराने की कोशिश करेगा. कनाडा (Canada in T20 WC 2024) ने अपने अभियान की शुरुआत सह-मेजबान यूएसए के खिलाफ सात विकेट से हार के साथ की, लेकिन उन्होंने अगले मैच में वापसी की और आयरलैंड को 12 रनों से हरा दिया.

पाकिस्तान अपने शुरुआती दो ग्रुप ए मैचों में यूएसए और भारत से हार चुका है और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उसे कनाडा के खिलाफ जीत की जरूरत होगी. अपने विरोधियों के बारे में बात करते हुए, जॉनसन (Johnson on Canad vs Pakistan) ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अनुभव को स्वीकार किया लेकिन पिच (PAK vs CAN Nassau Stadium Pitch की अनिश्चित प्रकृति को भी दोनों पक्षों के लिए एक समान खेल का मैदान बनाने वाला बताया.

पाकिस्तान को लेकर जॉनसन ने कहा

“मुझे लगता है कि वे (पाकिस्तानी खिलाड़ी) बहुत कुशल खिलाड़ी हैं. इनमें से ज़्यादातर खिलाड़ी दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ़ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही नहीं, इसलिए उनके पास कौशल है. लेकिन अगर आप मौकों की तलाश में हैं, तो आपको इन पलों का लुत्फ़ उठाना होगा. इसलिए, मेरा मानना ​​है कि विकेट कुछ चालें चल रहा है, यह हमारे लिए खेल के मैदान को समतल करता है, और हम इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं," ICC ने प्री-मैच कॉन्फ्रेंस में जॉनसन के हवाले से कहा.

दाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने आयरलैंड के खिलाफ़ टीम की जीत की सराहना की और उम्मीद जताई कि इससे उनके देश में खेल में भारी निवेश आएगा. “यह एक ऐतिहासिक जीत है. यह टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ़ हमारी पहली टी20 जीत है, और यह दिखाता है कि कनाडा के पास क्रिकेट की दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है. मुझे पूरा यकीन है कि इससे कनाडाई क्रिकेट में बहुत निवेश आएगा, जिससे पता चलेगा कि हम यहाँ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हैं. हम यहाँ सिर्फ़ टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए नहीं हैं,” उन्होंने कहा. “मुझे लगता है कि हमें बस आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है.”