कैमरून ग्रीन का धमाका, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ODI में यह कारनामा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

Cameron Green, Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलियाई युवा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने इतिहास रच दिया है. मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के तहत आमने-सामने है. सीरीज का आखिरी मुकाबला मकाय में खेला जा रहा है. जहां युवा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी उपलब्धी अपने नाम कर ली है. वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. प्रोटियाज के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने 47 गेंदों में शतक जड़ते हुए यह उपलब्धी हासिल की है.

ग्लेन मैक्सवेल के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा किसी और बल्लेबाज के नहीं बल्कि विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के नाम दर्ज है. जिन्होंने साल 2023 में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड के खिलाफ महज 40 गेंदों में शतक पूरा किया था.

HUNDRED FOR CAMERON GREEN FROM JUST 47 BALLS...!!!! 🥶🔥



HUNDRED FOR CAMERON GREEN FROM JUST 47 BALLS...!!!! 🥶🔥

- Second Fastest Hundred by an Australian in ODI History, One of the Iconic Knocks ever, Brutal Ball striking at its best by the future.

एबी डिविलियर्स के नाम दर्ज है सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड

वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम दर्ज है. जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ महज 31 गेंदों में शतक पूरा किया था. तब से खबर लिखे जाने तक वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है.

Cameron Green turned down an easy single and then went 6, 6, 6! 😱 #AUSvSA pic.twitter.com/voNCrHoZcV — cricket.com.au (@cricketcomau) August 24, 2025

55 गेंद में 118 रन बनाकर नाबाद रहे ग्रीन

बात करें तीसरे वनडे मुकाबले के बारे में तो मकाय में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम 50 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 431 रन बनाने में कामयाब हुई है. पारी आगाज करते हुए ट्रेविस हेड सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 103 गेंद में 142 रनों की शतकीय पारी खेली.

हेड के अलावा उनके साथी सलामी जोड़ीदार कैप्टन मिचेल मार्श ने भी शतक जड़ा. वह 106 गेंद में 100 रन बनाने में कामयाब रहे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा कैमरून ग्रीन ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में नाबाद 118 रनों की शतकीय पारी खेली. वहीं एलेक्स केरी 37 गेंद में 50 रन बनाकर नाबाद रहे.

