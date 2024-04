Brian Lara: वेस्टइंडीज दिग्गज ब्रायन लारा ने क्रिकेट पंडितो को किया हैरान, टी20 विश्व कप के लिए इसे बता दी पसंदीदा भारतीय जोड़ी

लारा (Brian Lara on Virat Kohli and Rohit Sharma) ने कहा कि टी20 विश्व कप में कोहली और रोहित के साथ पारी की शुरुआत करना एक आकर्षक विकल्प हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस स्थान के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी के साथ एक युवा को आजमाने की वकालत की. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि रोहित और विराट (Brian Lara on Team India Opening Pair for T20 WC 2024) का वेस्टइंडीज विश्व कप के लिए में सलामी बल्लेबाज के रूप में जाना भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा.

मैं हालांकि मानता हूं कि पारी की शुरूआत में आपके कोई युवा खिलाड़ी होना चाहिये और इन अनुभवी खिलाड़ियों में से एक के पास मध्यक्रम में पारी को संवारने की जिम्मेदारी होनी चाहिये.'' लारा ने कहा, ‘‘ये अनुभवी खिलाड़ी अगर जल्दी आउट हो जाते है तो इससे टीम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसलिए मैं रोहित और विराट में से एक को शीर्ष क्रम और दूसरे को तीसरे क्रम पर इस्तेमाल करुंगा.''

यशस्वी जायसवाल को लेकर लारा ने कहा

खराब लय में चल रहे यशस्वी जायसवाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि टी20 विश्व कप के लिए टीम का चयन होना है और हो सकता हे कि इस खिलाड़ी के दिमाग मे यह बात चल रही हो. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में शानदार लय में रहे जायसवाल आईपीएल में चार मैचों में 9.75 की औसत से 39 रन ही बना पाये हैं. इस 54 साल के पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘‘ इस साल की शुरुआत में उसने टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है. मुझे लगता है कि वह (चयन को लेकर) कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं. इसका असर बल्लेबाजी में दिख रहा है उसके पास निश्चित रूप से क्षमता है लेकिन वह शॉट खेलने में जल्दबाजी कर रहा है.''