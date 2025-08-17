"अब तक के सबसे बेहतरीन..." बेन स्टोक्स नहीं बल्कि ब्रेट ली ने इस खिलाड़ी को बताया सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर

भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी ऑल-राउंडर रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के दौरान बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. जडेजा लॉर्ड्स टेस्ट में आखिरी तक क्रीज पर डटे रहे. हालांकि, वह टीम को जीत के करीब तो लेकर आए, लेकिन जीत नहीं दिला पाए. इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर में ऐतिहासिक ड्रॉ के लिए शतक जड़ा. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में रवींद्र जडेजा ने 86.00 की औसत से 516 रन बनाए. इस ऑलराउंडर के बल्ले से पांच अर्द्धशतकीय पारियां भी आई. जडेजा सीरीज में चौथे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने जडेजा को सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बताया है. ब्रेट ली की मानें तो अक्सर बल्ले को तलवार की तरह लहराकर जश्न मनाने वाले जडेजा को अपने इस सेलिब्रेशन से सावधान रहना होगा क्योंकि इससे उनके रोटेटर कफ की मांसपेशी चोटिल हो सकती है.

'तलवारबाजी कर सकती है चोटिल'

ब्रेट ली ने रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,"मुझे लगता है कि जडेजा के चोटिल होने का एकमात्र कारण तलवारबाजी के अंदाज वाला सेलिब्रेशन हो सकता है, जिससे उनके दौरान कंधे की मांसपेशी (रोटेटर कफ) को चोट पहुंच सकती है. हालांकि, मुझे यह सेलिब्रेशन बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें शरीर का ख्याल रखना चाहिए. इसे ज्यादा जोर से नहीं करना चाहिए."

रवींद्र जडेजा भारत के लिए 85 टेस्ट मुकाबलों में 3,886 रन बनाने के साथ 330 विकेट भी ले चुके हैं. ब्रेट ली का मानना है कि जड्डू टीम की ओर से टेस्ट मुकाबलों का शतक लगाएंगे. उन्होंने कहा,"इसके लिए जडेजा को लगभग 15 टेस्ट और खेलने हैं, जिसमें करीब दो साल का समय लगेगा. मुझे लगता है कि वह 100 टेस्ट मुकाबलों का आंकड़ा पार कर लेंगे. मेरे हिसाब से वह अब तक के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं. 36 साल के होने के बावजूद, वह अभी भी कुछ और साल खेल सकते हैं."

ब्रेट ली ने कहा,"जडेजा के पास वह सब कुछ है, जिसकी एक क्रिकेटर को जरूरत होती है. मुझे लगता है कि वह हर कसौटी पर खरे उतरते हैं. उनकी तकनीक सरल है. वह दौड़कर आते हैं और सटीक गेंदबाजी करते हैं. जरूरत पड़ने पर सही लाइन और लेंथ पकड़ते हैं. अपने ओवर जल्दी निपटा लेते हैं. 36 साल की उम्र में वह फिट हैं. अगर आप हर गुण को मिलाकर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुनें, तो जडेजा सबसे ऊपर होंगे."

