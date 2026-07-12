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'खिलाड़ी आज रात शराब पी सकते हैं', मैकुलम ने खिलाड़ियों को जश्न मनाने की दी छूट, मगर शर्त पर

इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भारत के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद खिलाड़ियों को जश्न मनाने की अनुमति प्रदान की है.

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'खिलाड़ी आज रात शराब पी सकते हैं', मैकुलम ने खिलाड़ियों को जश्न मनाने की दी छूट, मगर शर्त पर
ब्रेंडन मैकुलम

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में 4-0 की शानदार जीत के बाद खिलाड़ियों को जश्न मनाने की अनुमति दी है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह छूट टीम के नए अनुशासनात्मक दिशा-निर्देशों के दायरे में ही होगी और खिलाड़ियों से जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाएगी. साउथेम्प्टन में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर सीरीज 4-0 से अपने नाम की. इस जीत के साथ इंग्लैंड आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गया. मैच के बाद मैकुलम ने कहा कि टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ऐसे मौके पर खिलाड़ियों को सफलता का जश्न मनाने का अधिकार मिलना चाहिए.

मैकुलम ने कहा, 'जीत के बाद खिलाड़ी आज रात शराब पी सकते हैं. गाइडलाइंस अपनी जगह लागू हैं और सभी खिलाड़ी उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं. इन नियमों का मकसद खिलाड़ियों का ध्यान रखना और उन्हें सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करना है.' इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस साल की शुरुआत में विदेशी दौरों के दौरान खिलाड़ियों से जुड़े कई अनुशासनात्मक मामलों के बाद टीम के लिए नए नियम लागू किए थे. इसके तहत आधी रात का कर्फ्यू, ऑफ-फील्ड व्यवहार को लेकर सख्त नियम और मैच से एक दिन पहले से लेकर मैच खत्म होने के अगले दिन तक शराब से दूरी बनाने की सलाह दी गई थी. हालांकि इस नीति में मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की को विशेष परिस्थितियों में छूट देने का अधिकार भी दिया गया है.

मैकुलम ने कहा कि खिलाड़ियों पर उन्हें पूरा भरोसा है और टीम को अपनी उपलब्धि का आनंद लेने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, 'अगर किसी को बीयर पसंद है तो आज रात उसका आनंद लेने का यह सही समय है, लेकिन यह समझदारी के साथ होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा नहीं. पिछले दस दिनों में टीम ने जो हासिल किया है, उसका जश्न मनाने का हक खिलाड़ियों ने कमाया है. जश्न ऐसा होना चाहिए जिससे कोई नकारात्मक सुर्खियां न बनें.'

मैकुलम ने इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ब्रूक ने अपने शुरुआती करियर की गलतियों से काफी कुछ सीखा है और अब वह टीम के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो चुके हैं. मैकुलम के मुताबिक, पहले ब्रूक को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का पूरा एहसास नहीं था, लेकिन पिछले एक साल में उनमें जबरदस्त बदलाव आया है.

उन्होंने कहा, 'ड्रेसिंग रूम में एक लीडर, रणनीतिक सोच रखने वाले खिलाड़ी और बेहतरीन इंसान के रूप में हैरी ब्रूक का काफी सम्मान है. उन्होंने मैदान के बाहर भी गलतियों से सीख ली है और जिस तरह उनका विकास हुआ है, वह बेहद प्रभावशाली है.'

मैकुलम ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार और बेन स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने जैसे चुनौतीपूर्ण दौर के बाद टीम ने शानदार वापसी की है. उनके अनुसार खिलाड़ियों ने भावनाओं में बहने के बजाय अपना पूरा ध्यान प्रदर्शन पर रखा, जिसका नतीजा भारत के खिलाफ एकतरफा सीरीज जीत के रूप में सामने आया.

उन्होंने कहा, 'क्रिकेट में एक सप्ताह बहुत लंबा होता है. परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं. ऐसे समय में जरूरी होता है कि भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया जाए. मुझे खुशी है कि खिलाड़ियों ने यही किया और उसका इनाम उन्हें शानदार सीरीज जीत के रूप में मिला.'

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