वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी ने मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का उड़ाया मजाक तो भड़क गए लोग, सुनाई खरी खोटी

Brad Hogg Mocks Mohammad Rizwan Interview Skill: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी ब्रैड हॉग मौजूदा समय में अपने किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था. जिसमें वह पाकिस्तानी मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे थे.

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में उन्हें एक साक्षात्कारकर्ता (Interviewer) के रूप में देखा जा रहा है. जहां वह रिजवान की तरह दिखने वाले शख्स के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. हॉग ने पूछा आप विराट के बारे में क्या सोचते हैं?

इसपर शख्स कहता है, 'मैं और विराट एक तरह के हैं. विराट पानी पीते हैं और मैं भी पानी पीता हूं. वो भी खाना खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूं. हम दोनों एक ही तरह हैं. कोई अंतर नहीं है.'

@ibrahimtariqbut नाम के शख्स ने अपने दिल की बात साझा करते हुए लिखा, 'हम उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को इस उपनिवेशवादी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए. अंग्रेजी हमारी भाषा या मातृभाषा नहीं है. इसके अलावा हमारे खिलाड़ियों को उर्दू में बोलना चाहिए और अपने अनुवादक को साथ ले जाना चाहिए.'

We living in the subcontinent should get out of this colonial mindset. English is not our language or mother tongue. Also, our players should speak urdu and take your translator with it. This is our National pride, not English. Pathetic unprofessionalism by ex cricketers! https://t.co/3joHcO2vVX