ENG vs WI: बेन स्टोक्स का ऐतिहासिक कारनामा, महान दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Ben Stokes record: इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर दिया. तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिली जिसने विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए और केवल 28 गेंद पर 57 रन बनाकर इंग्लैंड को 10 विकेट से जीत दिला दी. स्टोक्स ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए. इंग्लिश कप्तान ने अपनी बल्लेबाजी से बैजबॉल क्रिकेट को नई ऊंचाईयों पर पहुंचा दिया. स्टोक्स के साथ बेन डकेट भी ओपनिंग करने आए थे. बता दें कि स्टोक्स ने सेवल 24 गेंद पर अर्धशतक जमाया. ऐसा कर स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Ben Stokes wasted no time helping England to 12 #WTC25 points and a #ENGvWI series clean sweep 👏



