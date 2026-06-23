IND vs IRE: BCCI का बड़ा फैसला, आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए चोटिल नितीश रेड्डी की जगह सूर्यांश शेडगे को मिला मौका

BCCI ने मंगलवार को बताया कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज के लिए भारत की टीम में चोटिल ऑलराउंडर नितीश रेड्डी की जगह होनहार खिलाड़ी सूर्यांश शेडगे को शामिल किया गया है. इससे पहले, भारत को झटका लगा था क्योंकि रेड्डी को क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण UK के व्हाइट-बॉल दौरे से बाहर होना पड़ा था; यह चोट उन्हें हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज़ के दौरान लगी थी. BCCI ने एक बयान में कहा, "पुरुष चयन समिति ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20I सीरीज़ के लिए भारत की टीम में नितीश कुमार रेड्डी की जगह सूर्यांश शेडगे को चुना है."

20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे ODI के बाद रेड्डी ने बाएं क्वाड्रिसेप्स में तकलीफ की शिकायत की थी. मेडिकल जांच के बाद, BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें रिहैबिलिटेशन (ठीक होने की प्रक्रिया) की सलाह दी है, जिससे वे दोनों T20I सीरीज़ से बाहर हो गए हैं.

शेडगे को श्रीलंका में हाल ही में खत्म हुई ट्राई-सीरीज़ में इंडिया A के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में बुलाया गया. मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए, 23 वर्षीय खिलाड़ी ने पांच मैचों में 147 रन बनाए और गेंदबाजी में भी योगदान दिया, पूरे टूर्नामेंट में 23 ओवर फेंके. वो 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई टीम के लिए भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक थे, जहां उन्होंने निचले मिडिल ऑर्डर में 251.92 के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे.

रेड्डी को हार्दिक पांड्या की जगह लेनी थी, जिन्हें भी क्वाड्रिसेप्स में हल्की चोट है और वे ODI में 10 ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं.

PTI के पास मौजूद मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है, "नितीश कुमार रेड्डी आयरलैंड सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. MRI से पता चला है कि बाएं क्वाड्रिसेप्स में सूजन और फाइबर टूटने की समस्या है. उन्हें आगे की जांच के लिए COE में रिपोर्ट करने को कहा गया है." माना जा रहा है कि रेड्डी को अपने 'रिटर्न टू प्ले' प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले रिहैबिलिटेशन पूरा करने में कम से कम चार सप्ताह लगेंगे - और ठीक होने का समय इससे भी ज़्यादा हो सकता है.

23 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक भारत के लिए 10 टेस्ट, 6 ODI और 4 T20I मैच खेले हैं. अफ़गानिस्तान सीरीज़ के दौरान, उन्होंने दो वनडे मैच खेले थे, लेकिन लखनऊ में दूसरा मैच नहीं खेल पाए थे. उस समय बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा था कि चोट गंभीर नहीं लग रही है, लेकिन अब यह मामला काफ़ी गंभीर हो गया है.

कई लोगों का मानना ​​है कि भले ही इंडिपेंडेंट फ़ास्ट बॉलिंग कोच स्टेफ़न जोन्स के साथ काम करने से रेड्डी की स्पीड 120 kmph के आस-पास से बढ़कर 130 kmph के बीच तक पहुँच गई, लेकिन इसका एक नुकसान यह भी हुआ कि उनका शरीर स्पीड में हुई इस अचानक बढ़ोतरी के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पा रहा है.