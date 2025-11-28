विज्ञापन
विशेष लिंक

वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस टीम के खिलाफ पहली सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, सामने आया पूरा शेड्यूल

India vs Sri Lanka Womens T20I Series Schedule: भारत दिसंबर में टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा. दोनों देशों की महिलाएं 21-30 दिसंबर के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगी.

Read Time: 3 mins
Share
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस टीम के खिलाफ पहली सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, सामने आया पूरा शेड्यूल
India vs Sri Lanka Womens T20I Series: इस टीम के खिलाफ पहली सीरीज खेलेगी टीम इंडिया
  • भारत और श्रीलंका की महिला टी20 सीरीज दिसंबर में 21 से 30 तारीख तक पांच मैचों की होगी, दो शहरों में आयोजित होगी
  • सीरीज के पहले दो मैच विशाखापत्तनम में और बाकी तीन तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में होंगे.
  • WPL का चौथा संस्करण जनवरी से फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Sri Lanka Womens T20I Series Schedule: भारत दिसंबर में टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा. दोनों देशों की महिलाएं 21-30 दिसंबर के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगी. इस सीरीज के शुरुआती दो मैच विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे, जबकि शेष मैच तिरुवनंतपुरम में आयोजित होंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया के मुताबिक, भारत और श्रीलंका की टीमें 21 और 23 दिसंबर को सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी. सीरीज के शेष तीन मैच 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होंगे.

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद अगले साल महिला प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा. इसके बाद 15 फरवरी से 6 मार्च तक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के मल्टी-फॉर्मेट टूर के लिए रवाना होगी.

भारत ने नवंबर की शुरुआत में अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता है, जिसके बाद पहली बार भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ मुकाबलों के साथ अपना अंतरराष्ट्रीय सफर आगे बढ़ाएगी. अगले साल 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में महिला टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है. ऐसे में विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से इस सीरीज को अहम माना जा रहा है.

हाल ही में बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम के भारत दौरे को राजनीतिक तनाव के कारण टाल दिया गया था. इसके साथ ही भारत की पुरुष टीम का बांग्लादेश दौरा सितंबर 2026 तक टाल दिया गया. इस स्लॉट को भरने के लिए दिसंबर में भारत-श्रीलंका की महिला टीमों के बीच टी20 सीरीज को रखा गया है.

भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच साल 2009 से अब तक 26 टी20 मुकाबले खेले गए, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. इस दौरान भारत ने 20 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि श्रीलंका ने 5 मैच जीते। एक मुकाबला बेनतीजा रहा. भारतीय टीम इस सीरीज के दौरान भी अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी.

यह भी पढ़ें: भारतीय क्रिकेट के अमर-अकबर-एंथनी, तीन कप्तान: धोनी-विराट-पंत की बात ही अलग!

यह भी पढ़ें: IND vs SA ODI Series: कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, वनडे सीरीज का ऐसा है पूरा शेड्यूल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Cricket, Sri Lanka Women
Get App for Better Experience
Install Now