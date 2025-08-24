टूट ही गया BCCI और ड्रीम 11 का रिश्ता, इन 10 सवालों से समझें पूरी कहानी

Team India Sponsorship: भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप में खेलने से कुछ हफ़्ते पहले, टीम को मैदान के बाहर एक बड़ा झटका लगा है जिससे उसकी व्यावसायिक संभावनाओं पर असर पड़ सकता है. सूत्रों ने NDTV को बताया है कि फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म ड्रीम11 ने भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में हटने का फैसला किया है. ऐसे में यकीनन BCCI को भी बड़ा झटका लगा है. लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ इन 10 सवालों से समझें पूरी कहानी.

प्र: क्यों लिया ड्रीम XI ने स्पॉन्सरिशप से हटने का फैसला?

उ: यह निर्णय संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के मद्देनजर आया है, जो ड्रीम 11 जैसे वास्तविक धन वाले गेमिंग प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाता है. जिसके कारण अब BCCI के साथ 358 करोड़ रुपये की डील टूट सकती है. (Online Gaming Bill 2025) बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने तीन भागों में बांटा है. जिसमें पहली कैटेगिरी - ई-स्पोर्ट्स, दूसरी कैटेगिरी ऑनलाइन सोशल गेम और तीसरी कैटेगिरी ऑनलाइन मनी गेम है.

वहीं, बिल के धारा 2(जी) के अनुसार वे सभी गेम को बैन किया जाएगा जिसमें खिलाड़ी फ़ीस, पैसा या स्टेक लगाता है और बदले में जीतने पर पैसे या किसी तरह का मोनेटरी का फायदा मिलता है. ड्रीम 11 भी इसी कैटेगिरी में आती है. बता दें, 'ड्रीम 11' का BCCI के साथ जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक के लिए करार हुआ था..

प्र: हर साल और प्रति मैच कितने पैसे मिलते थे बीसीसीआई को

उ: बता दें कि BCCI के साथ ड्रीम XI का 358 करोड़ का डील हुआ था. जो प्रति मैच BCCI को लगभग 4 करोड़ रुपये की रकम अदा करता था. जिसमें भारत में खेले जाने वाले हर मैच के लिए 3 करोड़ और विदेश में खेले जाने वाले हर मैच के लिए 1 करोड़ रुपये की मिलते थे. (सभी मैच मिलाकर, घरेलू और इंटरनेशनल). भारत की पुरुष, महिला और अंडर-19 लेवल की टीमों की जर्सी पर 'DREAM11' लिखा हुआ करता था.

प्र: कब भारतीय टीम ने ड्रीम11 के लोगो वाली जर्सी पहनी थी?

उ: पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2023 में जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ड्रीम11 के लोगो वाली जर्सी पहनी थी.

प्र: क्या एशिया कप के लिए BCCI को नया स्पॉन्सर मिल सकता है?

उ: समझा जाता है कि बीसीसीआई जल्द ही जर्सी प्रायोजन अधिकारों के लिए नई बोलियां लगाने के लिए नए स्पॉन्सरों को आमंत्रित करेगा. अब (24 अगस्त) और एशिया कप (9-28 सितंबर) के बीच बस दो हफ़्ते से ज़्यादा का समय बचा है, इसलिए समय कम है. ऐसे में उम्मीद है कि एशिया कप के दौरान टीम इंडिया को कोई नया स्पॉन्सर मिल सकेगा.

प्र: टाइटल स्पॉन्सर को लेकर टेंडर जारी हुआ है ?

उ:बीसीसीआई सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि स्पॉन्सर को लेकर अभी तक कोई टेंडर जारी नहीं हुआ है. एशिया कप में टीम इंडिया की jeresy पर नहीं लिखा होगा 'DREAM 11'

प्र: कौन होगा title sponsor ?

उ: एशिया कप से पहले अब तक कुछ भी फाइनल नहीं, टाइटल sponsor को लेकर मीडिया में जारी की जाएगी सूचना.

प्र: ड्रीम11 का प्रायोजक के रूप में अचानक बाहर होना, एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्या मायने रखता है?

उ: अगर 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले कोई नया प्रायोजक नहीं मिलता है, तो टीम जर्सी पर किसी मुख्य प्रायोजक के बिना ही टूर्नामेंट खेल खेलेगी.जो दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट संस्था मानी जाने वाली इस संस्था के लिए एक असामान्य बात होगी.. सूत्रों ने आगे बताया कि हालांकि ड्रीम11 लोगो वाली जर्सी पहले ही छप चुकी हैं, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड देश के कानूनों का पालन करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन पैसा कमाने वाले गेम पर रोक लगा दी है तो हम कुछ नहीं करेंगे. BCCI केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई देश की हर नीति का पालन करेगा.

प्र: ड्रीम11 का प्रचार करने वाले खिलाड़ियों का क्या होगी ?

उ: क्रिकेटर भी ड्रीम11 का प्रचार किया करते थे. ऐसे में अब जब बिल पास हो गया है तो ऐसे में बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम से जुड़ा विज्ञापन न तो कर सकता है और न ही अब इसे बनाया जा सकता है. ऐसे में खिलाड़ियों को अब ड्रीम11 से अपना करार खत्म करना होगा.

प्र: क्या पहले भी बड़े प्रायोजक मझधार में टीम इंडिया को छोड़ गए हैं?

उ: हां, पहले भी बड़े प्रायोजक ने टीम इंडिया का साथ छोड़ा है. ड्रीम 11 से पहले सहारा, स्टार इंडिया, चीनी कंपनी ओप्पो और बायजू भी टीम इंडिया के जर्सी प्रायोजक रहे हैं. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि टीम इंडिया की जर्सी पर आते ही इन कंपनिय़ों का बंटाधार हो गया है.

प्र: 'DREAM 11' के हटने से BCCI को कितना नुकसान होगा?

उ: 'DREAM 11' के टाइटल स्पॉन्सर हटने से बीसीसीआई को करोड़ो नुकसान होने वाला है. ये करार 3 साल के लिए हुआ था जो 2026 में होना था. लेकिन विधेयक पास होने से BCCI को काफी नुकसान होने वाला है. ड्रीम इलेवन के साथ बीसीसीआई ने 358 करोड़ का करार किया था. जिसमें आधे से ज्यादा रकम तो BCCI को हासिल हो गई है लेकिन करार बीच में रद्द होने से भारतीय बोर्ड को अभी भी करोड़ों का नुकसान होगा.