Bangladesh Vs Afghanistan LIVE Score, Asia Cup 2025: बड़े स्कोर की ओर बांग्लादेश, जानें पल-पल का अपडेट

Asia Cup 2025,Bangladesh Vs Afghanistan LIVE Updates: बांग्लादेश अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में हो रहे एशिया कप 2025 के 9वें मुकाबले में टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रही है. बांग्लादेश की नजर बड़े स्कोर की तरफ है. 15 ओवर के बाद बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं. बांग्लादेश इस मुकाबले में चार बदलाव के साथ उतरी है जबकि अफगानिस्तान ने कोई बदलाव नहीं किया है. बता दें, सुपर-4 की रेस के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश अगर इस मैच में हार गई तो उसके लिए सुपर-4 में पहुंचना कठिन हो जाएगा. जबकि अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की तो वह सुपर-4 में पहुंच जाएगी.
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, महेदी हसन, नुरुल हसन, जेकर अली, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद.
अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक.
