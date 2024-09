IND vs BAN Test Series: कब और कहां देख पाएंगे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट, कितने बजे से शुरू होगा मैच, जानें सबकुछ

IND vs BAN Live Streaming: भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज (IND vs BAN 1st Test) का पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा. भारत और बांग्लादेश के बीच अबतक कुल 13 मैच खेले गए हैं जिसमें 11 टेस्ट भारतीय टीम जीतने में सफल रही है तो वहीं, दो टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. (India vs Bangladesh Head to Head In TEST) बांग्लादेश की टीम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है. ऐसे में भारतीय टीम अपने जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी. दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है. ऐसे में उम्मीद है कि यह सीरीज काफी रोमांचक होगा.

भारत बनाम बांग्लादेश शेड्यूल (Bangladesh tour of India - Full schedule)

सितंबर19-23: भारत vs बांग्लादेश, पहला टेस्ट, एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, 9:30 AM

सितंबर 27-Oct 1: भारत vs बांग्लादेश, दूसरा टेस्ट , ग्रीन पार्क कानपुर, 9:30 AM

भारत Vs बांग्लादेश, टी-20 सीरीज (Bangladesh tour of India - Full schedule T20 Series)

6 T20I: भारत vs बांग्लादेश, पहलरा T20I, माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर, 7 PM

9 अक्टूबर: भारत vs बांग्लादेश, दूसरा T20I, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, 7 PM

12 अक्टूबर: भारत vs बांग्लादेश, तीसरा T20I, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद, 7 PM

बांग्लादेश का भारत दौरा: भारत में लाइव टेलीकास्ट कब और कहां देख सकते हैं ?

भारतीय फैन्स बांग्लादेश के भारत दौरे के मैचों को टीवी पर लाइव स्पोर्ट्स18 चैनल पर देख सकते हैं.

बांग्लादेश का भारत दौरा: भारत में ऑन लाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत Vs बांग्लादेश मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioCinema ऐप होगी.

टीमें भारत (पहला टेस्ट): रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, यशस्वी जयसवाल, शुबमन गिल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, यश दयाल

बांग्लादेश की टेस्ट टीम: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), शाकिब अल हसन, महमुदुल हसन जॉय, जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, मेहदी हसन जेड, मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), लिटन कुमेर दास (विकेटकीपर), तैजुल इस्लाम, नईम हसन, हसन महमूद, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा, सैयद खालिद अहमद, जेकर अली अनिक

टी-20 सीरीज के लिए टीमों का ऐलान होना बाकी है,,