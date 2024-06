T20 World Cup 2024: बांग्लादेश की टीम कैसे पहुंच सकती है सेमीफाइनल में, ऐसा है समीकरण

Bangladesh semifinal Qualification Scenario सुपर 8 के अहम मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बनाए हैं. बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन बनाने हैं. वहीं, बांग्लादेश की टीम को सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो इस मैच को बड़े अंतर से जीतना होगा. बता दें कि मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेस कर अफगानिस्तान को 115 रनों पर रोक दिया.

कंडीशन 1- बांग्लादेश - 12.1 ओवर या उससे पहले लक्ष्य को हासिल कर ले,(12.4 ओवर में अगर स्कोर बराबर है और छक्का मारते हैं)

कंडीशन 2- अफगानिस्तान - खेल जीतें/अगर खेल बारिश की वजह से धुल जाता है

कंडीशन 3- ऑस्ट्रेलिया - बांग्लादेश 12.1 ओवर के बाद जीतता है (या 12.4 ओवर के बाद अगर स्कोर बराबर करने के बाद छक्का मारते है)

कंडीशन 4- ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाएगी अगर बांग्लादेश यह मैच 61 से कम रन से जीतने में सफल रहा.

बता दें कि ग्रुप ए में अबतक भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल हो गए हैं. सुपर 8 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा दिया है. जिसके कारण भारत के पास 6 अंक है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है. सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड की टीम से होगा.

"Come on Bangladesh" is what Mitchell Marsh said yesterday. Three words Cricket Australia haven't said to Bangladesh since 2008 (Bangladesh's last bilateral tour of Australia). If Ban do help Aus qualify, least Aus could do is invite them for a series. #AFGvBAN #T20WC