भारत में ना खेलने को लेकर बांग्लादेश दिखा रहा तेवर, टेस्ट कप्तान लिख रहे फरियादी लेटर

Bangladesh T20 World Cup Row : बांग्लादेश टेस्ट टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने भारत में 2026 का टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने के देश के रुख के बीच बांग्लादेश के खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अपनी चिंता ज़ाहिर की है. बांग्लादेश के आउटलेट द डेली स्टार के अनुसार, शांतो ने कहा, "एक खिलाड़ी के तौर पर, भविष्य को लेकर निश्चित रूप से कुछ चिंता है क्योंकि हम अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. यह सिर्फ़ मैं नहीं हूं, हर कोई अनिश्चितता की स्थिति में है. मैं ज़िम्मेदार लोगों, क्रिकेट बोर्ड और दूसरों से अनुरोध करूंगा कि वे कोई समझौता करें ताकि क्रिकेट सुचारू रूप से जारी रह सके."

इन सबके अलावा शांतो ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के निदेशक एम. नजमुल इस्लाम पर भी निशाना साधा. उन्होंने पूर्व कप्तान तमीम इक़बाल को “भारत का एजेंट” बताए जाने की कड़ी आलोचना की। तमीम ने मौजूदा गतिरोध को सुलझाने के लिए संयमित और व्यावहारिक रवैये की वकालत की थी.

भारत में अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप को लेकर बांग्लादेश की भागीदारी विवादों में घिर गई है, जब बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से टीम के मैच भारत से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की. शांतो ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘आप अगर हमारे विश्व कप के नतीजों को देखें तो हमने कभी लगातार अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। पिछले साल हमने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन उससे भी अच्छे मौके थे, जिनका हम फायदा नहीं उठा सके.''

उन्होंने कहा, ‘‘ आप देखेंगे कि हर विश्व कप से पहले कुछ न कुछ जरूर होता है। तीन विश्व कप खेलने के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इसका असर पड़ता है.' शांतो ने कहा, ‘‘ अब हम ऐसा दिखाते हैं जैसे हमें कुछ भी प्रभावित नहीं करता और हम पूरी तरह पेशेवर क्रिकेटर हैं। आप लोग भी समझते हैं कि यह आसान नहीं है. शांतो ने कहा कि खिलाड़ी इन तमाम व्यवधानों को एक तरफ रखकर टीम के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं।