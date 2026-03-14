BAN vs PAK 2nd ODI: 'नियम के मुताबिक उसने जो किया...' रन आउट पर भड़के सलमान आगा, खेल भावना का अलापा राग

Salman Ali Agha Statement on controversial run-out: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीरीज के दूसरे वनडे में सलमान आगा के रन आउट पर जमकर बवाल हुआ. फैंस ने बांग्लादेश के कप्तान मेहसी हसन मिराज को स्पोर्ट्स मैनशिप की याद दिलाई. तो सलमान का गुस्सा भी चर्चा के केंद्र में रहा. वहीं अब इस मामले में सलमान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. सलमान अली आगा ने कहा कि अगर वह बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज की जगह होते, तो रन-आउट घटना के बारे में "चीजों को अलग तरह से करते".

खेल भावना पर छिड़ी बहस

यह घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में घटी जब आगा को मेहदी ने असामान्य तरीके से रन आउट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाज काफी निराश नजर आ रहे थे. मोहम्मद रिज़वान ने मेहदी की गेंद पर गेंद को वापस गेंदबाज की ओर धकेला दिया. गेंद नॉन-स्ट्राइकर छोर पर आगा की ओर गई. जैसे ही स्पिनर इसे लेने के लिए आगे बढ़ा, गेंद को इकट्ठा करने के प्रयास में सलमान से थोड़ी देर के लिए उलझ गए. गेंद रुकने के बाद आगा ने गेंद को वापस गेंदबाज को देना चाहा. इस दौरान गेंदबाज ने उनसे पहले गेंद को कलेक्ट किया और सीधा थ्रो कर दिया. आगा अभी भी क्रीज से काफी बाहर थे. आगा गेंदबाजी की वजह से ब्लॉक थे और क्रीज से बाहर थे.

बांग्लादेश की अपील के बाद ऑन-फील्ड अंपायर तनवीर अहमद ने फैसले को ऊपर रेफर कर दिया तो आगा ने तुरंत निराशा में अपने हाथ ऊपर कर दिए. तीसरे अंपायर कुमार धर्मसेना ने यह पुष्टि किया कि जब गेंद स्टंप पर लगी, तब आगा क्रीज के बाहर थे. ऐसे में नियमों से हिसाब से बल्लेबाज को आउट करार दिया. आउट होने के साथ ही आगा और रिजवान के बीच चौथे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी समाप्त हुई. आगा 62 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हुए.

सलमान आगा क्या बोले?

मैच के बाद घटना पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर आगा ने कहा, "मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि हर किसी ने इसे देखा है. यह सिर्फ एक तात्कालिक बात थी." उन्होंने कहा, "अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने क्या किया होता, तो मैंने चीजें अलग तरीके से की होतीं. लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ उस पल में फ्रस्ट्रेशन था."

उन्होंने कहा, "यह नियमों के अंतर्गत है और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा नियम का पालन करना चाहता हूं." "लेकिन जब हम खेल भावना के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह ऊपर होना चाहिए, चाहे स्थिति कोई भी हो. नियम के मुताबिक उसने जो किया है वह ठीक है, और अगर उसे लगता है कि यह सही है तो यह सही है. लेकिन मेरे नजरिए से, मैंने चीजों को अलग तरीके से किया होता. मैं खेल भावना के लिए जाता."

इस रन आउट पर अपना नजरिया रखते हुए सलमान आगा ने कहा कि उनका मानना ​​​​है कि गेंद पहले ही उन्हें लग चुकी थी और इसलिए उनका रन लेने का प्रयास करने का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने कहा,"यह मेरे पैड पर और फिर मेरी पीठ पर लगी. इसलिए मैंने सोचा कि आप वास्तव में आउट नहीं हो सकते क्योंकि गेंद पहले ही मेरे पैड और मेरी पीठ पर लग चुकी थी. मैं बस उसे गेंद वापस देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं रन या ऐसा कुछ नहीं चाह रहा था. मैं बस उसे गेंद लौटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने शायद कुछ अलग ही सोचा था." उन्होंने कहा, "उसी समय मैं सोच रहा था कि अगर गेंद पास से गुजर जाती, क्योंकि मैं उसके रास्ते में नहीं था, तब भी मैं निश्चित रूप से रन के लिए नहीं जाता."

पिछले टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की कप्तानी करने वाले आगा ने भी जोर देकर कहा कि वह और उनके साथी भविष्य में इस तरह से आउट करने का प्रयास नहीं करेंगे. उन्होंने कहा,"नहीं, कभी नहीं. हमने पहले ऐसा नहीं किया है और हम भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे."

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